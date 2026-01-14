中國一帶一路高鐵起重機倒塌 攔腰砸泰國火車至少22死、約80傷

中國一帶一路高鐵起重機倒塌，攔腰砸毀泰國火車，已知至少22死。 圖：翻攝「X」@JournoSrishti

[Newtalk新聞] 泰國東北部那空叻差是瑪府（Nakhon Ratchasima）席基歐區（Sikhio）今天（14日）上午發生嚴重交通事故，一輛從曼谷開往烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）的客運火車遭高空建築起重機砸中，導致火車脫軌、起火，至少造成22人死亡、約80人受傷。該起重機屬於中國支持的一帶一路高鐵項目，事件引發對工程安全及中泰鐵路合作的質疑。

據泰國警方及交通部最新消息，事故發生在上午9時許，火車載有195名乘客，正行經高鐵施工區下方時，一座用於建造高架混凝土平台的起重機突然從高處崩落，直接撞擊火車第二及第三節車廂，將第二節車廂中段切成兩半。目擊者描述：「聽到一聲巨響，像東西從上方滑落，接著是兩聲爆炸。」火車隨即脫軌，現場一度起火，但迅速被撲滅。救援人員迅速趕抵現場，傷者被送往附近醫院，其中部分傷勢嚴重，死亡人數從最初的4人快速上升至22人，當局預計可能進一步增加。

泰國交通部立即下令展開調查，強調將徹查事故原因。初步報告顯示，火車三節車廂受影響，撞擊力道極大，導致大量傷亡。媒體報導：「火車正通過中國高鐵項目施工區下方，起重機從混凝土柱上掉落，造成脫軌及火災。」

該高鐵項目是中國一帶一路倡議的重要組成部分，由北京資助約54億美元，希望在2028年前連接曼谷至中國昆明，作為泰國東北部鐵路網絡升級的一部分。該計畫已施工約10年，涉及在既有鐵路線上方興建高架平台。此次事故暴露潛在安全隱患，泰國當局表示，將檢討整個高鐵工程的安全措施，以防類似事件重演。

目擊者及當地居民指出，施工區位於曼谷東北約230公里處，該路線為泰國東北部人口密集區主要交通要道。警方呼籲民眾避免接近現場，並承諾盡快恢復鐵路運作。國際媒體報導，此事件可能影響中泰經濟合作，中國官方尚未回應，但預計將面臨工程品質質疑。

