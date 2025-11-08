中國「強摘器官黑手」伸向孩童？2寶媽PO片：超怪
國際中心／李汶臻報導
中國國家主席習近平在中共93閱兵典禮當天，被錄到私下談論器官移植、長生不老等話題；有關對話流出後震驚全球，也讓各界再度關注中國器官移植疑雲事件。近日，中國上海竟爆出小學生被要求集體抽血存樣的案件，有學生家長收到來自官方的同意書。但就有家長認為同意書中有不少內容疑點重重，因此將此事拍成影片上傳至抖音平台。而爆料影片留言區的「超詭1幕」卻讓人越看越覺得細思極恐。
中國男星于朦朧墜樓案至今疑點重重，事件也讓有關「活摘器官」、「活人獻祭」、「器官移植續命」等離奇猜想甚囂塵上。近期，不僅連62歲武打巨星李連杰捲入「換走僧人器官」的風波，如今連年紀尚小的男童與小學生也接連爆出「器官移植」爭議。
中國12歲男童腹痛就醫，竟遭醫師切除6大消化器官，導致終身無法自行進食。（圖／翻攝自抖音）
中國山東省一名年僅12歲的男童2023年因腹部撞傷、持續腹痛，入院動刀做手術後，母親驚愕發現兒子的胰腺、十二指腸、膽囊與部分胃腸等6個器官，竟全都被切除。男童家屬本以為這只是一次簡單的小手術，沒想到竟導致男童終身無法進食，且須靠注射營養液維持生命。事件近來曝光後，不免讓人聯想到「器官移植」事件。
而中國上海今（2025）年11月1日，爆出小學生疑似集體被要求「抽血存樣」的震撼事件。來自中國上海的2寶媽「愛學習的西貝」日前在抖音上傳影片披露，自家孩子在學校收到來自上海疾控中心的調查問卷和意向書，要求家長簽名選擇是否同意孩子參加一項長達9年的身體監測計畫。具體項目涉及「紅血球採樣」、「生物樣本識別、化驗」等，官方承諾每年會給小朋友50元人民幣的禮品作為參加項目的獎勵。
上海2寶媽上傳影片，稱疾控中心「集體抽血收集生物樣本」，引發家長恐慌。（圖／翻攝自抖音）
體檢項目涉及「紅血球採樣」、「生物樣本識別和化驗」等，官方承諾每年提供50元人民幣的禮品作為獎勵。（圖／翻攝自抖音）
但這位二寶媽看完後卻覺得上述項目並非普通的體檢，雖然一度擔心簽署「不同意」，可能會讓小朋友在學校遭受老師的不善對待，但出於保護血型和組織樣本等個人隱私，她最後仍選擇「不同意」。據《大紀元時報》報導，影片曝光後有超過1200人留言，更有不少人留言質疑背後恐藏有驚人黑幕：「疾控中心？想當年」、「最終手伸向了小學」。不過，如今查看該影片下方的留言，竟發現所有留言全「被消失」，不免讓人感到細思極恐。
原文出處：中國上海爆「50元誘小學生」抽血存樣？2寶媽PO爆料片「這幕」超詭
