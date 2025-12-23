中國「快手平台」疑遭駭客攻擊，全被情色直播灌爆！網諷：滿滿正能量。圖／翻自@whyyoutouzhele

中國「快手」平台在本月22日晚間10時開始，疑似遭到網路駭客攻擊，所有直播間都被情色直播塞好塞滿，網友們諷刺「滿滿正能量」。快手平台則表示，相關情況已報警處理。

快手平台在22日晚間開始出現狀況，許多網友紛紛稱，所有直播間全都變成情色直播，疑似遭到駭客入侵。另外還有網友諷刺直呼：「滿滿正能量！」、「太牛逼了！」、「中國啥時這麼開放？」而快手平台稍晚也回應，稱已緊急處理修復中，並強調平台堅決抵制違規內容，已向相關部門上報星觀情況，並向公安機關報警。

快手可說是中國第2大網路影音平台，僅次於小紅書，2022年統計報告指出，快手平均每月活躍用戶達4.49億人次、平均使用時間30.2小時。另據《鏈新聞》分析指出，明年1月起中國將實施新《治安管理處罰法》，因此這次快手事件爆發的時機點，不禁讓人做出聯想。報導稱，該新法對於淫穢內容的散播有更嚴格的規定，無論是否盈利、在公共場合還是私人對話，只要牽涉淫穢訊息，皆是觸法行為。

新《治安管理處罰法》第80條明確將「利用資訊網絡、電話以及其他通訊工具傳播淫穢信息」納入治安處罰範疇，無論傳播場景是公開微信群還是私人私聊，只要證據確鑿，均可處以10日以上15日以下拘留，可並處5千元以下罰款；情節以下較輕的，也將面臨5日以下或罰款。換句話說，只要是有人在朋友圈轉傳一段情色影像，雖無涉及營利，單純只是轉發，若遭人檢舉，仍有可能遭到法律制裁。



