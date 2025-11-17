中國「戰狼變瘋狼」鎖旅遊留學，日本出招！沉默的艦隊+外交談判並進。圖／翻自高市早苗X、中國政府網

日本首相高市早苗日前在國會上答辯「台灣有事」，指出若危及日本並達「存亡危機事態」，不排除出動自衛隊。此番言論隨即引發中國不滿，並不斷升級外交狀態，甚至呼籲中國國民勿赴日旅遊留學等。不過日方現在也有所動作，在防衛省上傳宣傳片，並同時派外務省擔當局長在今（17日）前往中國進行外交談判。

高市草苗日前這番「台灣有事」言論一出後，中國駐大阪總領事薛劍立刻發表「斬頭顱」言論，讓整起事件變成外交戰。雖然薛劍撤文，但中國官方與薛劍本人並未有道歉，日方也強調不會撤回「台灣有事論」。就在週末，中國再將外交戰升級，呼籲中國民眾最好不要前往日本旅遊與留學，並稱現在中國人在日本，容易遇到危險。

廣告 廣告

另一方面，日本防衛省在本月15日上傳一段影片，並故意用英文寫著：「船已準備好，艦隊已準備好，方案已準備好，全都準備好了！」最後還有火箭飛彈發射的圖騰，並稱防衛省也協助電影《沉默的艦隊》拍攝。不少網友看到這片段，認為日方意有所指。

此外，日本外務省擔當局長也在今日前往中國，準備和中方進行協商談判，盼能進一步平息事態。不過，官房長官木原稔今在記者會上也表示，中國強烈制止中國人民勿往日本留學與旅遊，這與兩國領導人推進戰略互惠關係與區域穩定的方向，大相逕庭，木原盼中方能對這起事件做出「適切的回應」。

對於中國「封鎖對日旅遊與留學」政策，其實有不少日本網友表示「支持」，甚至是「歡欣鼓舞」。日本網友諷刺地直呼：「感謝中國！中國人最好不要來！」、「中國人太多了，乾淨旅遊地都被破壞了。」、「感恩中國，讓日本人可以開心國旅。」、「這政策太棒了！」



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／高市早苗堅定挺台 中國戰狼外交官恐嚇「斬掉那骯髒的頭」

41J肉聲／中國車商欲超英趕美 測試爬行「天梯」！撞爛護欄悲劇了

希特勒的生殖器真的小！研究DNA證明患罕病 精神疾病基因指數高