中國「戰狼」對日劍拔弩張 顧立雄：真正麻煩製造者是中國

國防部長顧立雄19日受邀至立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度」並備質詢，強調區域和平穩定的麻煩製造者來源是中國。(記者劉信德攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕中國不滿日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」立場及政策，17日起宣布在黃海展開三天實彈射擊演訓，更建議國民避免前往日本。對此，國防部長顧立雄今(19)日表示，中國應在印太地區放棄以武力解決事情的思維，否則這種不斷的軍事擴張，各個理念相近國家都會感覺到事態嚴重，設法阻止戰事發生、維持區域和平穩定現狀，我們應該認知，真正的麻煩製造者來源是中國。

顧立雄今天受邀至立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度」並備質詢，他會前受訪說，在此要呼籲中國的不要動輒以武力來解決相關爭端，不管在南海或者是面對台海，或者甚至在整個印太地區，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的思維。

顧立雄指出，「我們應該要認知，真正的麻煩製造者來源是中國」，如果中國這樣不斷的軍事擴張，對台灣也動輒要以武力對待，各個理念相近的國家都會感覺到事態的嚴重，都會企圖設法來阻止這樣子的戰事發生，以維持區域和平的穩定現狀，以及確保各國核心利益。

