中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體

[Newtalk新聞] 日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，聲稱可讓台灣國軍民「一鍵投誠」，後經陸委會查證確定「查無此APP」，外界質疑其真偽。但民進黨台北市議員顏若芳今（5）日質詢時披露一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。

台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告並備詢，顏若芳質詢時表示，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，「是不折不扣的統戰軟體」，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可查詢台灣各縣市的投誠人數，而目前投誠人數的縣市就是台北市，其餘新北、桃園、台中、台南、高雄也都有顯示投誠人數。

「該軟體不只有鼓動投誠的機制，也抓得出來使用者的IP位址定位」，顏若芳說，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。

經查，該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平台資訊，他除了自己就是軟體工程師外，疑似還是台中一家網路企業社的負責人，顏若芳批評，開發這款網頁APP，無論有意或無意，都已觸碰到國家安全的底線，更已對人民構成資安威脅。

顏若芳要求北市府警察局，應溯源查緝有心人士，以維市民資訊安全，並通知國安單位徹查，將該軟體下架或屏蔽處置，同時也要向民眾宣導切勿以身試法、挑戰法律底線。蔣萬安於答詢時承諾，會請警察局了解，如有詐騙、竊取個資疑慮則會依法查辦，也會通報國安單位。

顏若芳表示，這款「台灣投誠」網頁APP，登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗。 圖：顏若芳辦公室提供