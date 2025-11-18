中國「提醒」避免赴日旅遊 日智庫類比2012年衝擊：損失2.2兆日圓

為了報復日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，中國政府公開建議民眾停止前往日本旅遊。圖為訪日民眾示意圖。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 由日本首相高市早苗提出「構成存立危機事態」論述所引發的中日外交爭議，中國政府15日發布「提醒」政策，呼籲民眾避免赴日旅遊，造成一般民眾與產學界兩極反應。日本網路上部分聲音戲稱「終於能減少中國遊客旅遊公害」，認為可改善景點擁擠、插隊與大聲喧嘩等長期抱怨；但旅遊業者與經濟學家卻強烈憂心，若訪日中國客大幅下滑，將重創日本經濟。

日本野村綜合研究所（Nomura Research Institute, Ltd.，NRI）執行經濟學家木內登英分析，若中國遊客數量像2012年「釣魚台國有化」事件當時的衝擊，減少25.1%並持續一年，日本GDP將下壓0.36%，經濟損失高達2兆2124億日圓（約新台幣4400至4600億元）。這筆損失將直接衝擊百貨公司、飯店、餐飲與交通運輸業，東京、大阪、京都等觀光熱區首當其衝。

以11月17日股價為例，日經平均指數小幅收黑52點，但個別股價波動劇烈，東京迪士尼樂園營運商「Oriental Land」股價首當其衝，一度重挫近6%，收盤跌破3000日圓大關，為7月15日以來最低；中國遊客佔迪士尼訪客比重高達三成以上，市場擔憂警告將壓縮旺季收入，導致門票與周邊商品銷售下滑；《彭博》（Bloomberg）報導，此波賣壓反映投資人對短期客流中斷的恐慌，預估若持續一年，營收恐損失上千億日圓。百貨業龍頭三越伊勢丹控股雖無明確單日跌幅數據，但整體百貨股同步走低，受中國高端消費客流影響；該公司中國遊客貢獻銷售額逾20%，若訪日人數減25%如2012年事件，經濟損失恐達數兆日圓。航空業全日空控股17日受航空需求預期下修拖累，盤中一度跌逾2%；ANA中國航線佔比高，警告發布後，機票預訂量已微降5%，分析師預測全年營收將受挫。其他受影響個股包括資生堂，股價一度崩跌11%至2361日圓，化妝品與免稅銷售高度依賴中國客源；高島屋等百貨股同步下挫3-5%。專家指出，此事件凸顯日中摩擦對旅遊業的脆弱性。

木內登英強調，中國遊客人均消費額長期高居外國遊客之冠，減少影響遠大於人數比例。目前中國政策才剛發布，實效有限。日本觀光廳初步數據顯示，11月上旬中國團客預約量僅微跌約5%，遠低於2012年同期近三成的急墜。中國國內旅遊平台顯示，赴日機票與團體行程詢問量雖降溫，但尚未出現崩盤式取消潮。

網友「減少旅遊公害」的歡呼與旅遊業「2兆日圓損失」的憂慮形成強烈對比。專家指出，短期內日本民眾或許感受景點清幽，但若中國「提醒」持續發酵，2026年經濟成長恐明顯承壓，屆時「公害減少的喜悅」可能被就業與稅收下滑的現實取代。

