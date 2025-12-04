中國「星巴克殺手」瑞幸咖啡疑開第2家店 經濟部強硬警告：投資應合法合規

近期網路熱議中國最強的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台。

近期網路熱議中國最強的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台，先前經濟部才說，目前並沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資，必要時會查是否為中資，沒想到，第二間的分店位置疑似曝光。對此，經濟部今（4）日也回應了。

號稱是「星巴克殺手」的中國品牌瑞辛咖啡將在台灣開業，理商是順昱控股公司，官網已出現「取得世界領先咖啡品牌在台灣的經營權」字樣，據了解，在南京東路的店面正在裝潢，隔壁就是星巴克，頗有較勁意味。

對此，經濟部先前曾說，經查本部並無核准中國瑞幸咖啡來台投資。順昱控股公司雖以台資名義登記，但是否涉有中資疑慮，經濟部將持續關注，必要時也會啟動行政調查。

有媒體報導指出，「瑞幸咖啡」的第2家分店位置也曝光，據了解，也是在南京復興商位，且就在首店350公尺外。

對此，經濟部說，目前尚未收到任何有關於瑞幸咖啡的投資審查，如果被發現是未經申請落地，或透過人頭來規避審查，經濟部可依違反陸資投資規定處分並撤銷登記，經濟部也提醒，一切投資應合法合規。

