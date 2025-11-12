中國「暴走團」殺入香港！大媽大爺高分貝音樂列隊走 旁若無人

記者蒲世芸／綜合報導

中國近年興起的「暴走團」風潮最近蔓延到香港，引發網路熱議。影片中，大批身穿藍色隊服的中國中老年人，從深圳出發到香港參加「暴走」活動，沿著維港兩岸、高調列隊進行健走，還一邊播放著高分貝音樂助興，引起不少當地港人和遊客側目。

「暴走團」現在也在香港現身。（圖／翻攝自Threads @yonnielo）

影片裡的「暴走團」成員由領隊帶隊，在西九文化區、麥理浩徑等地列隊行進，一邊伸展、一邊喊口號，動作整齊劃一。現場音樂聲響亮刺耳，吸引許多圍觀民眾，有外地遊客甚至好奇地模仿起他們的動作。不過，也有人認為噪音太大、行為擾人。

不少中國網友看完影片後也忍不住吐槽，「丟人丟到香港去了」、「音樂開那麼大聲，不擾民嗎？」、「總之，沒有教養的行為」、「到哪都不受歡迎」，也有網友呼籲香港民眾報警檢舉噪音問題。

「暴走團」在中國原本是一種集體健身活動，主要由中老年人組成，成員多為所謂「大媽團」。他們常在公園、馬路或廣場集體徒步運動，並播放節奏強烈的伴奏音樂。由於行動規模龐大、音量驚人，甚至時常佔用公共空間、無視交通規則，因此飽受批評。

繼廣場舞後又一健身熱潮。（圖／翻攝自Threads @yonnielo）

中國網友更戲稱，「暴走團」是繼「廣場舞」之後最令人頭痛的健身潮流。今年7月，遼寧更曾發生消防車執勤時，被「暴走團」隊伍擋道、無法通過的事件，引起輿論撻伐。

