中國「最快女護士」賺馬拉松獎金吞處分 宣布辭職

中國女性馬拉松好手「最快女護士」張水華參加多項賽事奪冠，並收穫獎金，但去年12月她卻被任職的醫院以違規兼職賺取報酬為由懲處。張水華疑似因為不滿醫院作法，2日宣布離開醫院的護理師職位。

張水華在去年10月到12月先後參加4次馬拉松比賽，榮獲2個冠軍與約新台幣93萬元獎金，卻在12月9日卻被任職的醫院指出存在違規兼職並處分；之後網路上流傳一份通報，標題是《福建醫科大學附屬第一醫院關於對張水華的處理決定》，通報內指出張水華有被認定是違規兼職取酬的行為，被醫院警告處分6個月，並不能參與2025年評優。

張水華之後比賽的表現並未受懲處的影響，元旦當天她在新年馬拉松獲得女子組第一名，還打破紀錄，這還是她四個月以來獲得的第四個冠軍。

根據《澎派新聞》報導，張水華2日晚間發布一支影片宣布已經從醫院辭職。張水華表示「一路走來，得益於大家的支持和鼓勵，給大家說一個認真思考了的決定，我辭去了陪伴多年的工作，特別感謝醫院的培養，領導的信任，還有同事們的包容與支持。無悔來時路，不懼新征程，這些年很好，但我該往前走，無論什麽原因離開，都已成為我的一部份，祝前路坦蕩，依舊溫暖有光」。

