中國「朱雀三號」首飛回收試驗失敗 異常燃燒未能「軟著陸」

中國民營運載火箭企業「藍箭航天」3日在酒泉東風商業航天創新試驗區發射「朱雀三號」運載火箭。關鍵的「子級垂直回收試驗」宣告失敗。 圖：翻攝「微博」@央視軍事

[Newtalk新聞] 中國民營運載火箭企業「藍箭航天」今天（3日）在酒泉東風商業航天創新試驗區發射「朱雀三號」運載火箭。中國官媒《央視》報導，火箭順利升空，成功完成二級入軌任務，但關鍵的「子級垂直回收試驗」卻宣告失敗。火箭在返回過程中出現異常燃燒，未能於預定回收場坪實現軟著陸。

報導稱，「朱雀三號」為「藍箭航天」自主研製的新一代可重複使用液氧甲烷運載火箭，箭體直徑4.5米、全長66.1米，採用單芯級兩級構型，一子級配備栅格舵、著陸支腿與反作用控制系統，目標在完成軌道發射後垂直返回並重複使用。此次任務雖為中國民營航太首度進行大推力液氧甲烷火箭一子級回收驗證，卻因異常燃燒導致軟著陸未果，回收試驗失敗，具體原因正由藍箭團隊深入排查。

雖然官媒不諱言報導測試失敗訊息，但仍強調驗證了火箭從測試、發射到飛行全流程的正確性與各系統匹配性，成功將二子級送入預定軌道，並取得大量真實飛行數據。藍箭航天表示，將盡快完成全面復盤與技術歸零，持續優化回收方案，後續任務將繼續推進可重複使用技術驗證。

