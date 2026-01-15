中國「棋聖」聶衛平病逝 曾擊敗多位日本棋手創神話

（中央社台北15日電）陸媒報導，中國圍棋「棋聖」聶衛平昨晚在北京病逝，享壽74歲。聶衛平是中國圍棋振興的關鍵人物，1980年代於中日圍棋擂台賽中連勝，創造「擂台神話」，並為中國贏得勝利。

綜合陸媒澎湃新聞、觀察者網報導，中國圍棋協會表示，中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平昨晚在北京病逝，享壽74歲。

聶衛平女兒聶雲菲也發布訃告：「我們懷著萬分沈痛與不捨的心情，向各界親友泣告：中國圍棋界泰斗、『棋聖』聶衛平先生，因病醫治無效，於2026年1月14日晚間10時55分與世長辭。」

她細數聶衛平的輝煌成績，並表示，聶衛平曾多次表示，「只要是對圍棋有益處的事情，我都會不遺餘力去做。」訃告指出，「他將畢生心血毫無保留地奉獻給中國圍棋的普及、推廣與發展事業，用一生踐行了對圍棋事業的赤誠初心與執著堅守。」

聶衛平出生於1952年8月，河北深州市人。1982年他被中國圍棋協會授予9段，1988年被授予圍棋「棋聖」稱號。

報導指，聶衛平是上世紀中國圍棋振興的關鍵人，在1980年代的中日圍棋擂台賽中，他作為主將力挽狂瀾，取得11連勝，贏過多位日本超一流棋手，創造「擂台神話」，被當時的中國國家體委和中國圍棋協會授予「棋聖」稱號，掀起全中國的圍棋熱潮。

據中國新聞社報導，1985年，首屆中日圍棋擂台賽誕生，中日各派8名棋手。弈至最後，日本隊還剩下小林光一、加藤正夫和藤澤秀行3位超一流棋手，中國隊只剩下時年33歲的主將聶衛平。

最終，聶衛平執黑兩目半戰勝小林光一，這是中國棋手第一次戰勝日本超一流棋手。之後，聶衛平再勝加藤正夫、藤澤秀行，中國隊拿下首屆中日圍棋擂台賽冠軍。

前3屆中日圍棋擂台賽，聶衛平豪取9連勝，連斬日本藤澤秀行、大竹英雄、加藤正夫3位主將。中國圍棋就此包攬前3屆擂台賽冠軍，這也被視為中日圍棋交手史的轉折點。

後續聶衛平出任中國圍棋國家隊總教練，帶教出常昊等世界冠軍，並積極參與圍棋活動，對中國圍棋的普及、發展、走向世界產生深遠影響。（編輯：廖文綺/朱建陵）1150115