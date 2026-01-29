中國一次處決11人 緬北明家電詐犯罪集團成員在浙江伏法

緬北明家電詐犯罪集團成員，2023年遭逮後，於去年被宣告死刑。（取自央視畫面）



近年來緬甸北部在被稱為「四大家族」勢力盤踞下，成為包括電信詐騙以及賭博等各種類型犯罪的重鎮，由於受害者眾，在中國以及緬甸地方政府的合作下，當地明家犯罪集團成員於2023年11月遭逮並且引渡至中國境內受審，浙江法院則在29日，一口氣完成11名罪犯死刑的執行作業。

緬北明家犯罪集團11名成員 經審理後死刑定讞

根據中國央視報導，浙江省溫州市中級人民法院，在2025年9月29日，以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐欺、開設賭場等罪，對明家犯罪集團一案被告之中的明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑，以及相應附加刑罰，雖然前述人員提出上訴，但浙江省高級人民法院經過審理之後，於2025年11月25日駁回上訴定讞，依法報請中國最高人民法院核准。

對此案進行覆核後，中國最高人民法院確認，以明國平、明珍珍等人為核心的明家犯罪集團，從2015年起在緬甸果敢老街，以及石園子、清水河等地設立多個園區，招徠包括巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐，並且提供武裝保護，透過電信網路詐騙、開設賭場等犯罪手段，獲取超過100億元人民幣（約450億元新台幣）利益。

長年進行電詐犯罪造成多人死亡與受傷 明家集團11人29日伏法

此外，明家犯罪集團更與巫鴻明等人的電詐犯罪集團聯手，故意殺害、傷害並且拘禁進行詐騙犯罪的人員，造成14名中國公民喪生、多人受傷，因此法院認為前述被告行為分別構成故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等10餘項罪名，被告人所犯故意殺人罪、故意傷害罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，罪行均極其嚴重，依法應予嚴懲。

報導指出，中國最高人民法院認定，第一審與第二審判決的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確且量刑適當，審判程序也合法，因此核准執行前述11名被告的死刑，浙江省法院則在接獲裁定書與命令之後，於29日向被告宣告最終判決，並在進行親屬會面之後完成死刑的執行。

