中國「正義使命」軍演今實彈射擊 我方掌握：預計下午6點就會結束

中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中共解放軍東部戰區突襲發動「正義使命-2025」軍演，演練對台實施封港封控，並揚言今（30）天實彈射擊。媒體引述知情官員說法指出，據我方掌握，共軍此次軍演由中共中央軍委會主導，預計今天下午6點就會結束。

東部戰區公告，今天將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，同時限航台灣周邊七空域，宣稱實彈射高「無限高」。配合中共解放軍軍演，福建海警組織艦艇編隊昨天也在台灣周邊鄰近海域配合開展執法巡查，實施查證識別、攔截查扣等科目演練，企圖威嚇台灣漁民。

中國官媒《央視》報導更宣稱，中國海警局發佈此次環台執法巡查示意圖，示意路線採用紅色纜繩造型，象徵兩岸同胞血脈相連的「紅繩」，也是警示台獨分裂勢力的「紅線」，且「繩」與「省」同音，強調台灣是中國的一個省。央視新聞晚間再度釋出畫面指稱，解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微影音也釋出「隨時到台北」影音。

根據自由時報報導，官員表示，中共軍演向來都有認知作戰，藉此恫嚇台灣，但中國還不太敢把整個封控，這容易發生意外。第一島鏈出狀況，日本、菲律賓等國際社會會來聲援台灣。中共軍演劃設的管制區非常靠近台灣本島，已侵犯到領海，容易擦槍走火，官員直言：「從來沒有那麼近過，這非常可惡，可以看出中共的軍武霸權，國際社會應該會更加關注」。

