中國「正義使命2025」軍演 台灣「三階七層」防禦線布局曝光

美國軍媒《Naval News》引用執政的民進黨日前發布「台灣防禦線」圖形，剖析台灣自我防衛能力。 圖：台灣區域安全通報提供

[Newtalk新聞] 解放軍東部戰區去年12月底發動代號「正義使命2025」大規模環台軍演，執政的民進黨日前發布「台灣防禦線」圖形，公開針對中國潛在入侵的國家防禦計劃。被視為對北京軍事施壓的直接回應。專注海軍與國防議題的國際軍事媒體《Naval News》詳細剖析這張防禦地圖及其背後策略，指出台灣正強化多層次、非對稱防禦態勢，以應對來自中國大陸的攻擊威脅。

《Naval News》引述的「台灣防禦線」圖形，台灣規劃沿海岸延伸200公里的周界，建立兩大防禦區域，構成七層防禦策略，從藍水海域接戰一直延伸至地面部隊在沿海的反入侵措施。圖中明確標示中國「正義使命2025」演習區域落在台灣多種導彈系統射程之內，顯示台灣有意展現「拒止能力」。

報導指出，第一道防禦線重點在「針對源頭」打擊，旨在入侵前或過程中摧毀中國大陸港口、軍事基礎設施與集結部隊。台灣已發展本土巡弋導彈，並透過近期採購的高機動火箭砲系統（HIMARS）及陸軍戰術導彈系統（ATACMS），讓地面部隊能跨海峽精準打擊大陸目標，從衝突開始即擾亂登陸與後勤。中國演習期間，至少一次遠程打擊科目針對這些美製導彈系統。

在海域作戰方面，海軍雖表面艦隊規模不如對手，但依賴滿載導彈的護衛艦、小型攻擊艇，以及專責地面反艦打擊的「海峰旅」部隊，規劃在200公里第一防禦線前後進行「決定性海戰」。圖形特別標示澎湖、屏東及台灣北部作為區域拒止單位部署地點，並突顯多款導彈射程，包括射程達400公里的雄風三型（HF-3）反艦導彈增程型。

第二道防禦線則聚焦100公里寬的近岸阻擋區域。海軍2024年已宣布，將於2026年成立專門沿岸防禦部隊，整合海軍陸戰隊快速艇、海軍導彈艇及陸基導彈，防衛24海里連續區。

《Naval News》分析，隨著解放軍持續現代化及北京對台言論強硬，台灣近年轉向採購非對稱資產，包括遊盪彈藥、海上無人機及分散式能力，同時增加反艦導彈存量與遠程火力延展，目的在提升島嶼拒止作戰韌性。報導強調，這張防禦圖形的公開發布，正值中國演習高峰，顯示台灣不僅強化實質戰力，也積極透過資訊透明向內部與國際傳達「不退讓」決心。

中國「正義使命2025」演習涵蓋港口奪取、海上打擊（轟-6轟炸機參與）及阻擋外部勢力干預等科目，國防部全程嚴密監控應處。該演習結束後，區域緊張氛圍仍持續，總統賴清德強調2026年為關鍵一年，須「做最壞打算、抱最好希望」，持續提升自我防衛能力。

