中國「武統派國師」李毅驚傳遭逮捕 現況曝光

「國師級」的中國武統派學者李毅，日前評論美軍對委內瑞拉發動的「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）行動時，不但情緒激動自打巴掌，言談之中還處處暗諷習近平無法像川普一樣，對台灣實施類似的強硬手段。沒想到，幾天卻傳出他因為批評習近平被抓走的消息。

李毅在「絕對決心」行動之後在直播節目中，分析官方背景微信公眾號「牛彈琴」的專欄文章，痛批中國官方學不起到川普這招，還諷刺川普，簡直不要臉，「台灣多少時間沒統一了」。

李毅在節目中還激動哽咽自打臉表示，很多人說跨海作戰很難，台灣海峽180公里，佛羅里達離委內瑞拉最近距離1800公里，「X的照活捉！我都覺得我不是人了，我X，不是人嗎！」

相關影片在網路上瘋傳，隨後在社群平台X上，就有多名在美華人討論指出，李毅因為這段影片中的評論遭人帶走。不過，中國官媒或相關單位，都沒有證實相關消息。

李毅看到X上美國華人瘋傳他被抓走的消息，現身證明自己沒被抓走。（圖／翻攝自李毅看世界YT）

對此，李毅本人於9日凌晨緊急開播表示，有美國的朋友打電話問他，是不是被抓起來了，「親愛的500萬美國華人朋友，在下李毅，還沒有被抓起來，現在半夜2點，我估計明天也不會被抓起來，下週也不會被抓起來，下個月也不會被抓起來，我目前沒看到我要被抓起來的跡象」。

