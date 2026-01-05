中國「武統派國師」氣哭自打臉：1800公里 美軍照活捉馬杜洛

美軍發動的「絕對決心」行動，3小時之內就生擒委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／取自真實社群網頁truthsocial.com）





美軍在台灣時間4日下午，對委內瑞拉發動戰略代號「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）行動，出動F-22、F-35和F-18等各式戰機空襲首都卡拉卡斯（Caracas）後，再由三角洲部隊潛入總統官邸，生擒總統馬杜洛，全程在3個小時內完成，震驚全球。中國武統派學者李毅，在直播節目分析這則新聞時，情緒十分激動，更是氣到落淚自打巴掌。

李毅在直播節目中，分析官方背景微信公眾號「牛彈琴」的專欄文章，文章內容提到，「CNN就感嘆，無限制權力的表達，沒有什麼比在深夜從首都，綁架一位在位總統更直白了，什麼正義世界、什麼主權完整、什麼國家法律」。

李毅痛批「牛彈琴」這篇文章，川普現在是奇兵突襲啊！擒賊先擒王，「高啊！你趕緊學啊！」中國官方學不起到川普這招，還諷刺川普，簡直不要臉，「台灣多少時間沒統一了」。

李毅接著分析美國與委內瑞拉之間的距離，以及台灣海峽的距離，透過AI分析2國本土間的最近距離1800公里、2國首都之間的距離3300公里，台灣海峽平均寬度180公里。

武統派學者李毅氣哭自打臉。（圖／翻攝自李毅看世界YT）

李毅激動哽咽還自打臉表示，很多人說跨海作戰很難，台灣海峽180公里，佛羅里達離委內瑞拉最近距離1800公里，「X的照活捉！我都覺得我不是人了，我X，不是人嗎！」

網友在影片下方留言表示，「李教授高級黑到了一個新高度」、「大型翻車現場，要不要送太平間？」、「敢於自搧，敬你還算條漢子」、「李教授，聲淚俱下，振聾發聵，對一些人一些事，直擊要害，痛快啊！」、「真他媽的憋氣，喊口號都快八十年了也沒有實現自己的夢想，人家三個小時就把事情給辦了」。

