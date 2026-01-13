中國「死了麼」App爆紅! 下載暴增百倍引社會保障焦慮

「死了麼」是一款專為獨居人群設計的輕量化安全提醒工具，短時間內下載量暴增逾 100 倍，並於 1 月 10 日上午 10 時登頂蘋果 App Store 工具類付費下載排行榜首位。 圖：翻攝自 X 灰度

[Newtalk新聞] 中國一款名為「死了麼」的應用程式近日引發高度討論。「死了麼」是一款專為獨居人群設計的輕量化安全提醒工具，短時間內下載量暴增逾 100 倍，並於 1 月 10 日上午 10 時登頂蘋果 App Store 工具類付費下載排行榜首位。「死了麼」主打獨居安全提醒功能，用戶需設定緊急聯繫人並每日簽到，若連續兩天未完成簽到，系統便會自動寄送電子郵件通知緊急聯繫人，以降低突發意外無人知曉的風險。該 App 目前僅在蘋果 App Store 上架，尚未推出安卓版本，定價已由最初的免費調整為 8 元人民幣。

據《藍鯨新聞》報導，開發者郭先生上週末接受訪問時表示，App 的下載量是在近日開始快速成長，與此前相比增加超過 100 倍。他也透露，計畫以 100 萬元人民幣出讓公司 10% 的股份，推算該 App 目前估值已達 1,000 萬元。郭先生指出，該項目約於 2025 年年中立項，實際開發時間不到一個月，初始投入成本僅 1,000 多元，初期團隊只有 3 人，且皆為 95 後出生的年輕人。

公開資料顯示，「死了麼」由月境（鄭州）技術服務有限公司開發，定位為輕量化的獨居安全工具。對於名稱與立項初衷，郭先生表示，靈感來自網路社群中年輕族群的討論，反映出大城市獨居者對突發意外無人察覺的普遍擔憂。

根據貝殼研究院發布的《新獨居時代報告》， 2024 年中國獨居人口已達 1.23 億，年增 5.2% 。其中， 20 至 49 歲的中青年獨居人口約 1.1 億，占比高達九成。報告指出，2019 年中國獨居人口約 9000 萬人，預計 2030 年將成長至 1.5 億至 2 億人。

在抖音平台上，以「死了麼」為關鍵字搜尋，近 24 小時相關影片超過 70 則。時事評論員唐小蘭指出，「孤獨死」已成為獨居人群的普遍心理焦慮，在人口高度流動、傳統親緣與地緣共同體瓦解的背景下，深夜突發疾病無人知曉、就醫無人陪同等風險，使安全預警成為剛性需求。

然而，不少網友在社交平台上表示，對「生存的最後一道保障竟要依賴一款 App，而非親情或社會保障」感到失落與無奈。網易號「凱利經濟觀察」週一發文說，當這種「確認活著」的剛需被推向風口浪尖，它不僅折射出社會心理中深不見底的「喪感」與悲觀，更像是一份沉甸甸的民生考卷，直指中國社會保障覆蓋的深度與廣度。

博主「民順看世界」則表示，若有更完善的替代選擇，沒有人會希望每天被 App 問候「死了麼」。這應用程式的爆火現象提醒著社會，當獨居成為常態，人們需要的不只是科技工具，而是一個有溫度的社會支持系統。

據《新唐人電視台》報導，獨立學者賴建平也指出，「主要是中國沒有建立起一個普遍的制度性的保障體系。所以無論老的、少的甚至很多年輕人也有擔心，就是沒有安全感。」

賴建平說：「人的生命是無常的，任何一個人你都不知道什麼時候會出現什麼問題，除了人禍以外，天災也是他們要防範的要素之一，還有被強迫失蹤了、被摘器官了、被詐騙集團騙到，甚至綁架到國外，這些事情都有可能發生。所以種種因素加起來也促使一些年輕人也可能會用這樣的工具。」

