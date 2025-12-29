中國「民營火箭」加速追趕可回收技術! 新空間航天啟動「赤兔1號」測試

中國民營火箭公司「新空間航天」 27 日宣布，正式啟動「赤兔 1 號」運載火箭回收與重複使用關鍵技術工程測試，標誌著該公司在「低成本、高可靠、可重複使用」的商業航太技術路線上邁出重要一步。 圖:翻攝自IT之家

[Newtalk新聞] 中國「民營火箭」公司「新空間航天」 27 日宣布，正式啟動「赤兔 1 號」運載火箭回收與重複使用關鍵技術工程測試，標誌著該公司在「低成本、高可靠、可重複使用」的商業航太技術路線上邁出重要一步。此次測試聚焦赤兔 1 號火箭的引擎艙回收技術，該艙段直徑約 2.25 公尺、高 4.5 公尺，為未來垂直回收與重複使用奠定基礎。西方國家指出，中國常利用「民營」字眼，來掩護實為「軍用」的武器發展。

根據「新空間航天」規劃，在正式展開回收飛行測試前，將率先完成多項地面基礎建設，包括火箭零組件量產製造工廠、赤兔系列火箭引擎製造工廠，以及渦流引擎製造工廠，以建立完整的研發與生產體系。

「新空間航天」指出，過去一年已針對赤兔 1 號回收艙的電子電氣與軟體系統進行調試與升級。自 2026 年起，將全面展開實際飛行驗證，重點涵蓋引擎懸吊系統、推力控制系統、姿態控制以及安全著陸等關鍵技術，逐步建構完整的可回收火箭技術體系。

「新空間航天」集團指出，赤兔系列運載火箭在設計初期即將「回收能力」納入底層工程目標，並依不同任務需求進行系統化規劃。目前除即將展開測試的赤兔 1 號與赤兔 6 號外，赤兔 3 號及多款衍生型號亦納入後續研發藍圖。

在技術架構上，赤兔 1 號採用多具火箭引擎並聯配置，搭配新一代引擎懸吊與搖擺控制系統，可支援最多 5 台引擎同時運作，最大支撐推力達 300 噸級，單具引擎的最大搖擺角度可達 30 度。

此次回收測試將重點驗證多項核心能力，包括火箭回收段在返回過程中的姿態控制能力，確保透過引擎搖擺實現穩定減速與精準控制；多引擎協同運作與容錯能力，以提升在非對稱推力或單機調整情境下的可靠性；以及引擎懸吊系統在高推力、重複啟動與搖擺條件下的結構強度與動態反應。

「新空間航天」表示，相關測試成果將為未來火箭一級的垂直回收與重複使用提供關鍵工程數據，並為快速復飛與降低發射成本奠定技術基礎。

