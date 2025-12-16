中國「灰色侵擾」不斷！國安局立院報告：國際挺台灣力度持續攀升

記者楊士誼／台北報導

中國灰色地帶侵擾、炒作對我國海域管轄權等挑釁作為不斷，圖為源自蘇30、蘇27的共軍殲-16戰機。（圖／國防部提供）

立院外交與國防委員會17日邀請國防部、國安局等單位就「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」進行專題報告，並備質詢。根據國防部、國安局報告指出，中共多次挑釁增加與日韓、美菲等國的緊張，並以破壞海纜等擴大灰色地帶襲擾，擾亂政府運作。報告也指出，友盟挺台力度持續攀升，國軍也持續掌握敵情威脅，且國軍規劃明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」。

報告指出，今年至12月15日，中共各型軍機侵入我周邊空域逾 3,570 架次，創歷年新高，另協同共軍艦船執行39次「聯合戰備警巡」 ，目的在測試我預警及應對模式，並檢驗台海戰場經營。且中共海警船每月4次，侵入金門限制水域編隊巡航（今年僅 10 月未實施），2月起更不定期侵擾東沙島限制水域，中共更炒作對台海「管轄權」，此外共軍更多次在海空領域挑釁美日韓等國，中共更在南海擴張，引發南海地區緊張。

廣告 廣告

此外，中共常態派遣海警船及軍艦於釣魚台周邊海域巡邏，提高與日、韓的衝突風險，共軍也不定期派遣戰機從事跨島鏈飛訓及跟監外籍機活動，並發生與日本自衛隊對峙情況，提高擦槍走火風險。報告也指出，中國海上民兵錨泊於爭議島礁附近，影響他國漁業及海底探勘活動、持續強化島礁軍事建設。中共運用權宜輪關閉AIS或切換不同識別碼（MMSI）等，規避查緝，破壞我聯外海纜，造成通訊異常，旨在擴大灰色地帶襲擾，擾亂政府及民生運作、打擊士氣。

報告續指，美國與日本、菲律賓加強協作，在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。藉與日、菲聯演，將「堤豐」（Typhon）中程導彈機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，並將「NMESIS」反艦導彈前推至沖繩、宮古島、 石垣島及菲國巴坦島。日本亦規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈（HVGP），菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署「布拉莫斯」（Brahmos）反艦導彈。

國安局報告也指出，美印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）12月7日強調，此「拒止型防禦」（denial defense）構想首重第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共威脅。此外，美、日、英、德、法、澳、義等19國，與北約、歐盟、G7等已多次公開強調「台海和平穩定重要性」；歐盟、德國於8月及10月首度表示，台海適用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，呼籲中共應共同維護國際和平。鑒於台海情勢與印太、國際安全息息相關，友盟挺台力度持續攀升。

國防部則指，國軍整合各情監偵系統，傳遞情資至聯合作戰指揮中心，掌握共軍活動。也持續與國安會及國安局等共享情資，運用定期友盟情資交流機制，掌握敵情威脅。 國軍平時依照敵關鍵預警徵候，於「突發狀況處置規定」訂定各項敵情威脅模式及襲擾類型，妥適派遣兵力應處。當中共宣告對台海周邊複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視威脅程度提升戰備等級（二級或一級加強戒備）執行立即備戰操演，預防共軍「由演轉戰」。 若敵猝然攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在去中心化指導下作戰。

國防部進一步指出，國軍規劃於明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰及戰術層級單位均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標，確保任務達成。

更多三立新聞網報導

官兵賣帳戶給詐團！國防部出手推「急難貸款」：合法管道紓解財務需求

致敬「光復英雄」 泰山聯手國防部推出「花蓮光復救災紀念酒」

爆詐團勾結國軍「逾60官兵賣帳戶被法辦」！馬防部緊急回應了

基隆西南方驚見「1枚中共空飄氣球」！國軍嚴監控

