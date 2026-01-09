中國「狡猾病毒」病例暴增！專家示警：沒疫苗、特效藥

國際中心／張予柔報導



近期中國多地出現鼻病毒感染病例明顯增加，疾管中心提醒民眾，雖然鼻病毒症狀多半輕微，但傳染力強，需提高防範意識。與流感不同，鼻病毒不常引起高燒或全身酸痛，但在日常生活中可以透過飛沫或接觸受污染物品傳播。





中國疾管中心指出，近期不少民眾出現鼻塞、流鼻涕等感冒症狀，經檢查後多為鼻病毒感染，而非流感。

據中國媒體報導，中國疾管中心指出，近期不少民眾出現鼻塞、流鼻涕等感冒症狀，但經檢查後多為鼻病毒感染，而非流感。疾管中心表示，目前門診鼻病毒檢測陽性率持續上升，在南方部分省份甚至超過呼吸道合胞病毒，僅次於流感病毒，鼻病毒已成為呼吸道症狀的主要病原之一。

鼻病毒可在室溫下存活數小時，並依附在門把、餐具、玩具或毛巾等物品上。

鼻病毒屬單股RNA病毒，是引發普通感冒的主要元凶之一，且相當「狡猾」。除了透過飛沫傳染外，它可在室溫下存活數小時，依附在門把、餐具、玩具或毛巾等物品上，如果觸碰後再摸口、鼻或眼睛，就可能感染。





鼻病毒感染主要症狀為鼻塞、流清涕、打噴嚏，全身症狀輕微。

北京大學人民醫院呼吸科醫師表示，鼻病毒感染主要症狀為鼻塞、流清涕、打噴嚏，全身症狀輕微，多數健康成年人可在7至10天內自癒。與流感相比，鼻病毒症狀大多較輕，不會出現明顯發燒或肌肉酸痛。但她提醒，部分族群感染鼻病毒仍可能引發下呼吸道感染，甚至誘發氣喘或慢阻肺急性發作。若出現持續高燒超過3天、精神萎靡、胸悶或脫水等狀況，應立即就醫。









鼻病毒目前尚無特效藥與疫苗，專家建議保持良好生活習慣，多休息、多補充水分。

對於一般民眾，專家建議保持良好生活習慣，多休息、多補充水分。鼻塞可用生理食鹽水或海鹽水噴鼻；咳嗽、打噴嚏時應用紙巾遮口鼻，避免在家中傳染他人。由於目前尚無特效藥與疫苗，非藥物防護仍是防範鼻病毒感染的最有效方法。





