中國「狡猾病毒」確診率大增！專家示警：無疫苗、特效藥

目前無鼻病毒特效藥及疫苗，以非藥物預防為主，近期中國確診該病毒者數量大增，當地疾管中心提醒，鼻病毒相當「狡猾」，除了飛沫傳染，也能在室溫存活數小時，依附在餐具、門把等物品上，觸碰後再摸口鼻可能也會染病。不過鼻病毒症狀大多輕微，不常像流感有發高燒、頭痛、骨頭痛、沒力氣等症。

中國確診鼻病毒者增多 疾管中心呼籲警惕

據陸媒《央視》報導，中國疾管中心指出，近期許多人出現鼻塞、流鼻涕等感冒症狀，但多數人經檢查後發現並非流感，而是鼻病毒。疾管中心指出，門診中鼻病毒檢測陽性率上升，在南方個別省份甚至超過呼吸道合胞病毒、僅次於流感病毒「這表明目前除流感病毒外，鼻病毒是導致呼吸道症狀的主要病原體之一。」

疾管中心解說，鼻病毒是一種很小的單股RNA病毒，它是引發普通感冒的主要元凶之一，而且相當「狡猾」。除了飛沫傳染，鼻病毒可在室溫下存活數小時，因此日常用品可能成為病毒「中轉站」，如果人們觸碰了被病毒污染的物品（如門把手、餐具、玩具、毛巾等），再用手接觸自己的口、鼻或眼睛，就可能感染。

鼻病毒症狀偏普通感冒 和流感較不同

北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師公丕花指出，鼻病毒主要表現為鼻塞、流清涕、打噴嚏，全身症狀輕微，感染鼻病毒後，多數健康族群7到10天可自癒，和流感的「全身症狀嚴重」差別大。鼻病毒症狀大多較輕，但麻煩的是無特效藥和疫苗。

不過仍要小心，部分族群感染鼻病毒，可能引發下呼吸道感染，或誘發氣喘、慢阻肺急性發作；醫師提醒，若出現持續發燒超3天、精神萎靡、胸悶、嬰幼兒脫水等狀況，應及時就醫。若不慎感染，可多休息補水，鼻塞時可用生理食鹽水、海鹽水噴鼻；咳嗽、打噴嚏時應用紙巾摀口鼻，在家也建議戴口罩避免感染他人。

