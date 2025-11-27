中國「瑞幸咖啡」來台展店？ 經濟部：餐飲業未禁止中資

嚴選新鮮咖啡豆加上價位親民，讓連鎖「瑞幸咖啡」在中國迅速展店，深受當地民眾喜愛。現在傳出瑞幸咖啡可能在12月插旗台灣，地點就選在台北市，儘管目前施工看不出內部裝潢，但門口已經貼上徵才廣告，大舉徵才。

台北市民游先生說道，「如果比較便宜的話會喝啊，因為咖啡感覺星巴克現在賣得太貴了。」

台北市民黃小姐則表示，「他們的食安，好嗎？健不健康是我比較會考慮到。」

實際致電徵才廣告上的電話，無人接聽，無法證實瑞幸咖啡是否真的即將來台展店。不過施工裝潢單上面，可以看到疑似代理商「順昱控股股份有限公司」的名字，而順昱控股的官方網站，除了寫下首間旗艦店即將開幕，還能看到印有瑞幸咖啡logo的圖樣。

對於中資咖啡來台展店，經濟部長龔明鑫表示，經濟部沒有禁止中資餐飲業來台投資，但要符合相關規範。

經濟部長龔明鑫回應，「在中國的母公司要來台灣，設立分店也好或是子公司也好，那就要按照相關規定來做申請，但是我們現在還沒有接到他申請。我們都歡迎啊，如果是符合相關法令的話。」

經濟部投審司表示，中資餐飲業是開放投資項目之一，但得事先申請，經濟部受理後，會依《兩岸條例》及《大陸地區人民來台投資許可辦法》規定，會商相關主管機關後辦理；另外，也會審查如果投資人是中國地區具政治性機關，應限制來台投資，或投資經營出現經濟上具獨占、壟斷地位，得撤銷或廢止投資。

品牌再造學院院長王福闓分析，「大概會比較影響到像是平價的連鎖咖啡店，或者像是部分的超商、超市。台灣的咖啡市場其實相對競爭，所以即便它剛進來的時候會有一些話題，但如果變成說連鎖，或者是增加他的店數的話，其實衝擊是有限的。」

專家認為，如果瑞幸咖啡來台展店，卻把價格抬高，對瑞幸不見得有利，如果維持原先的品牌定位，雖然能符合品牌形象，但是否能以低價策略展店，有待市場考驗。