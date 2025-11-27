中國「瑞幸咖啡」傳12月插旗台灣 龔明鑫：未禁止中資餐飲業來台

中國連鎖瑞幸咖啡傳出12月將來台灣設點，經濟部長龔明鑫今（27）日表示，台灣沒有禁止中國餐飲業來台投資，但是相關的開設流程必須符合規定，目前還沒有接獲相關申請。

網路傳出瑞幸咖啡12月要在台灣插旗設點首家店將開在台北市南京東路三段，並且緊鄰星巴克，來台攻城掠地意味濃厚，相關的商標申請也在今年4月提出，代表是有系統的進入台灣。

龔明鑫今日出席經濟部部務會議前受訪指出，依照目前的法規，台灣並未禁止中國餐飲業來台投資，但如果要在台灣成立子公司、開設分店，仍需提出正式申請，目前尚無任何相關案件送達。若採取代理模式，也必須依照規定辦理，程序與要求一樣不能鬆動，經濟部將持續掌握後續動態。

龔明鑫指出，不管瑞幸未來採直接設立分店、或由台灣業者代理品牌，所有模式都必須遵守台灣的法令。主管機關將會對投資背後的資金來源進行完整審查，以確保透明與合規。

若業者選擇以代理形式在台營運，經濟部也將進行更細緻的資金流向追蹤，確認實際金流是否為台灣代理商支付給品牌方，以避免出現中資繞道投資、以代理之名行直接經營之實的情況，確保相關投資在法規架構下運作無虞。

