中國「瑞幸咖啡」爆籌第2店？經濟部揪1事打臉：恐撤銷登記

國際中心／張予柔報導



有「山寨版星巴克」之稱的中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」近日已經在台灣註冊商標，傳出疑似找到代理商，要在台北南京東路「復興商圈」開首家據點，且可能在南京東路籌設第2家門市，引發消費者與媒體關注。不過，經濟部今（4）日正式發聲明表示，尚未收到瑞幸咖啡相關投資審查申請，若未申請落地或透過人頭規避審查，將依違反陸資投資規定進行處分，甚至撤銷登記。





瑞幸咖啡在中國擁有2.9萬家分店，以低價策略在中國市場崛起，有「星巴克殺手」之稱。（圖／民視財經網）

瑞幸咖啡在中國擁有2.9萬家分店，以低價策略在中國市場崛起，有「星巴克殺手」之稱，來台展店的消息因此格外受到關注。有傳言指出南京東路已有兩家店面正在籌設中，且已經貼出人才招募令，有趣的是，旁邊就是星巴克，較勁意味濃厚。

關於中國連鎖咖啡龍頭瑞幸咖啡來台開店，經濟部回應了。（圖／民視財經網）

根據《ETtoday》報導，經濟部表示，目前並未收到任何正式投資申請，強調投資者應依規定辦理投資審查。同時提醒，若發現投資者未經申請落地或以人頭來規避審查，將依違反陸資投資規定進行處分，包括撤銷登記等措施。官員強調，所有投資行為必須合法合規，尤其涉及境外資金進入台灣市場。





原文出處：中國「山寨星巴克」瑞幸咖啡爆籌第2店？經濟部打臉：未申請落地恐撤銷登記

