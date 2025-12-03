中國「瑞幸咖啡」登台生變？國安局回應了

▲中國最強連鎖瑞幸咖啡紅什麼？一杯生椰拿鐵成全球爆款，上市四年總銷售量高達13億杯、平均一秒賣19杯。（圖／瑞幸咖啡lkcoffee.com）

[NOWnews今日新聞] 2017年於中國廈門成立「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee），憑藉著親民價格與靈活的產品，獲得許多消費者青睞。又因業績成長快速，中國店面超過3萬多家，而被稱為「星巴克殺手」。近期傳出瑞幸咖啡將來台開設分店，綠委質疑有國安風險，國安局長蔡明彥今日證實瑞幸咖啡目前尚未有投資申請案送至經濟部，如果未來有送件，經濟部會審查是否有中資結構的問題。

立院外交及國防委員會今日邀請外交部、國家安全局報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。民進黨立委林楚茵關切中國會透過「假代理、真經營」的方式，將中國資金引入台灣市場，特別是透過演唱會經濟，同時擔憂演唱會公司會透過售票系統來獲取台灣民眾的個資。

林楚茵以瑞幸咖啡的例子，指出該公司在國外有資安風險的警示，因為它的App要求消費者輸入相關資訊，包括可能需要下載App，進而掌握個資、位置和消費交易行為。

蔡明彥指出，台灣售票系統嚴格要求實名制是為了抓黃牛，但不應變成讓中國有機會拿到台灣的個資，國安局長期以來一直關注民眾個資以及中資軟體或App對個資的侵害，並發布一系列報告提醒社會大眾注意。

蔡明彥提到，瑞幸咖啡目前尚未有投資申請案送至經濟部。如果未來有送件，經濟部會審查是否有中資結構的問題，如果是透過代理方式進入，國安局也會提醒經濟部進行必要的國安審查。

