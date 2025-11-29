中國「瑞幸咖啡」進軍台灣衝擊市場？財經網美曝致命傷：應該做不起來

財經中心／黃韻璇報導

中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出將進軍台灣，首間店插旗台北南京復興商圈。（圖／翻攝自瑞幸咖啡官方網站）

在中國被稱為「星巴克殺手」的中國咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee），主打低價策略，傳出12月進軍台灣市場，首家門市選在台北南京復興商圈，外界也好奇會台灣的咖啡市場會不會因此重新洗牌，對台灣品牌造成威脅？對此，「財經網美」胡采蘋就認為，瑞幸咖啡在台灣應該做不起來，並分析其中原因。

胡采蘋表示，自己其實有點擔心瑞幸咖啡的問題，雖然是「代理商模式」，但提到瑞幸咖啡現在在中國就有2.9萬家門市，這種經濟規模可以把採購和管銷的成本壓得很低，擔憂如果中國品牌都透過代理商模式進到台灣，對台灣品牌會是很大的威脅。

不過胡采蘋透露，和研究團隊一番聊天後，研究員們認為「瑞幸咖啡在台灣應該做不起來」，因為台灣咖啡市場非常競爭，連小七都已經用到很不錯的精品豆了，因此商業豆是不可能競爭的。尤其目前小七有7000多家，還有路易莎、星巴克等品牌，採購跟管銷的成本也能壓到很低。特別是台灣的牛奶很貴，拿鐵的價格根本壓不下來。

胡采蘋表示，台灣光是便利商店就有1.4萬家，就連1600多家的萊爾富，他們的咖啡都有一群死忠粉，直言「咖啡在台灣早就是鐵牆鐵壁的市場，代理商很難做」。研究員還說，上一個死在台灣的外資品牌叫做新加坡閃電咖啡。

胡采蘋認為，台灣在餐飲業這一塊應該還是很難攻破，主因當然是因為「台灣人太懂吃」，台灣人的嘴最刁了，對飲食的品味鑒賞力極高，而且不論星級餐飲或小吃，都吃得很精、重視食安，也很重視飲食背後的文化，不是容易打入的市場。

