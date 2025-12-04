中國「用小三通遣返」10台籍詐欺犯！金門警方派20人戒護、4通緝犯當晚發監

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

昨（3）日下午傍晚，中國大陸透過小三通客船將10名台籍涉詐人士送返金門。然而，陸方是在未事先通知我方、且無押解人員陪同的情況下，安排他們與一般旅客同船返回。移民署及金門港警中隊在獲知消息後，緊急動員20多名員警到碼頭戒備，準備接收並清查這10人的身分。

昨（3）日下午傍晚，中國大陸透過小三通客船將10名台籍涉詐人士送返金門。（示意圖／Unsplash）

這10名人士多為22至30歲的年輕人，供稱當初被騙到柬埔寨等地從事詐騙工作。由於詐欺集團主嫌為中國籍，整個詐團先被大陸帶回處理，這10名台籍成員在中國大陸服完刑後，透過小三通客船遣返回台灣。他們分乘兩班小三通客船（如「迅安輪」與「金星六號」等班次）於傍晚抵達金門水頭碼頭。

廣告 廣告

經我方比對清查後，確認其中4人為我國通緝犯。金門地檢署當晚將他們帶回訊問後，於深夜全數發監執行。其餘6人中，有4人經原發布通緝地檢署視訊確認並撤銷通緝，預計後續自行搭機返回台灣等候傳喚；另外2人則未遭我方通緝，自行離去。

金門國境事務大隊等單位表示，這10名台籍涉詐犯嫌未經我方通知、且無押解人員陪同就直接搭小三通返台，造成碼頭一度混亂，並引發了國境安全與兩岸人犯押解程序的重大疑慮。警方與國境事務大隊強調，將全面檢討流程並向對岸表達立場，避免類似情況再發生。

更多FTNN新聞網報導

違規左轉露餡！花蓮通緝犯持刀拒檢 劫車逃亡兩日終落網

快訊／北車大廳公然性侵7旬港女！44歲通緝犯態度惡劣 檢火速起訴求重判7年

金門水庫旁火燒車！火勢撲滅驚見焦屍 疑水廠員工命喪公務車內

