中國「男色經濟」正夯！小鮮肉成吸客利器 深圳遊樂園起死回生

編譯林浩博／綜合報導

中國近年「男色經濟」興起！身材壯碩、臉蛋帥氣的帥哥與猛男，成了店家與業者吸引女性消費者的利器。從泰山的猛男陪爬服務，到深圳一家遊樂園靠著小鮮肉起死回生，再到有商場請來半裸男模在手機門市熱舞。這些行銷手法雖然吸睛，卻也在中國國內引發所謂的「擦邊」，也就是遊走情色尺度邊緣的熱議。

歡樂谷的帥哥NPC。（圖／翻攝自小紅書）

泰山猛男陪爬

春秋時期孔子說「登泰山而小天下」，可如今登泰山則是有體育生陪爬。

2025年3月，化名「小陳」的26歲體育畢業生，就向中國媒體透露，自己一年靠陪客人爬山，就賺了超過30萬人民幣（約135萬台幣），而旺季一個月就能進帳4、5萬人民幣。

據小陳說法，自己從畢業後就投入陪爬行業，一天基本爬兩趟，白天一趟600人民幣，晚上一趟700人民幣，顧客為25至55歲的女性。社群影像中，小陳幫助遊客登上山頂，把人牽上山、背上山、扛上山都算基本，甚至還有「公主抱」服務。

也有影片顯示，一名女子爬泰山，找來兩名猛男服務，幫她揉肩、按腿，單肩公主抱，並給她帶來藍莓吃、準備風扇與防曬，舒舒服服，活像是誇張短劇中的古代貴族。

中國年輕人失業率高，投入陪爬產業鏈的年輕男性也激增，甚至連沒戲拍的男演員都下海。電視劇《東北插班生》的主演史元庭即強調，自己沒戲拍，又有二級運動員的體能優勢，因此決定兼職養活自己。他說道：「我2025年就拍了4天的戲，35歲了，沒有公司願意簽，可能覺得我年齡大了。」

史元庭在小紅書發布陪爬影片後，一天就暴漲1萬粉絲，並成為網路熱門，還接到短劇拍攝邀約。

中國的猛男陪爬產業還向外發展，不再侷限於泰山，四川峨嵋山、江西三清山等景區，同樣有帥哥陪爬團。而前述的小陳還建立起自己的50人團隊，當起了老闆，陪爬外也負責接單、派單。

中國電視劇《東北插班生》。主演史元庭因無戲可拍，投入了猛男陪旁產業。（圖／翻攝自東方網）

深圳「歡樂谷」起死回生

如果說陪爬經濟能幫助年輕男性度過個人困境，下面這個例子，更是挽救了一家岌岌可危的公司。

深圳「歡樂谷」遊樂園成立20餘年，但受到2023年雲霄飛車事故等負面消息打擊，生意凍結。綜合港媒《新假期》與《東周網》的報導，園方之後找來百名小鮮肉扮演角色，成功讓樂園鹹魚翻身。

這些猛男扮演的角色多樣，從機師、醫生、警察到王子，再到霸道總裁，特定節日如萬聖節，還會化身狼人與吸血鬼。他們這些所謂的NPC，顏值與身材都很吸睛，而且配合度高，可與遊客進行貼臉、比心、擁抱等親密拍照互動，吸引遊客大排長龍 。甚至有女網友發文，自己與NPC的摸臉互動，引發男友大吃飛醋，向她提分手。該名網友經此一事，特別在文中寫道：「謝謝歡樂谷讓我看清一個男子。」

根據遊客的小紅書與IG打卡拍照，這些與NPC的互動，有時可是十分讓人臉紅心跳。雙手緊扣都算基本，公主抱、摸胸肌，與帥哥一起咬餅乾，彼此越咬越近，幾乎親嘴。《東周網》的報導文末就語帶調侃地表示，高大帥氣又爆肌，又有溫柔，「乾柴遇上烈火，難怪吸引大批女士投懷送抱」。

中國自2022年起「男色經濟」興起，這類互動大膽、以養眼身材為賣點的「猛男餐廳」也越開越多。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://www.instagram.com/reels/DSYkS6yAcRp/

華為門市半裸男模爭議

「男色經濟」蓬勃發展，許多餐飲住宿等服務業的店家，以及各地景區，都找來猛男當噱頭吸客。但游走邊緣的尺度，有時也會踢到鐵板。

港媒《香港01》於1月9日報導，中國手機品牌華為在浙江麗水的門市，有近10名半裸猛男熱舞，相關影片在網路瘋傳。報導稱，網友批評「夜店的的跑出來賺外快了」、「高端品牌玩什麽牛郎啊？還有紋身」。

華為門市人員趕緊出面澄清，強調這些男模並非他們找來，而是商場12月31日的跨年活動，他們也有試圖阻止。商場對門市的說法也予以證實。

