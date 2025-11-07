中國「盜版點歌機」流入全台摩鐵、KTV 侵權市值120億6嫌遭起訴

記者潘靚緯／台中報導

檢警查獲全台最大宗盜版點歌機，非法下載未授權歌曲，提供給多縣市KTV、小吃部、酒吧等營業場所使用。(圖／翻攝畫面)

台中地檢署與刑事警察局智慧財產權偵查大隊，聯手破獲全台最大宗「盜版點歌機」案，一家在科技公司在北中南都設有據點，以中國雲端曲庫為來源，非法下載未授權歌曲，並租售上千台點歌機，提供給全台多個縣市的KTV、摩鐵、酒吧、小吃部等營業場所使用，估計侵權市值高達120億元，全案近日依違反著作權法將66歲的陳姓負責人在內等6名嫌犯起訴。

檢警獲報前往台中市2家汽車旅館，查出非法盜版點歌機。(圖／翻攝畫面)

台中地檢署日前接獲著作權人檢舉，前往台中七期兩間汽車旅館，當場查獲業者播放盜版歌曲，供住宿或休息民眾唱歌，經擴大追查發現，業者使用的點歌機是中國製，透過網路連結中國雲端曲庫，下載未在台灣獲得授權的歌曲，每台點歌機內有高達兩萬多首歌曲。

約有上千台盜版點歌機，流入全台，初估侵權金額高達120億。(圖／翻攝畫面)

據了解，該公司除網路行銷外，並於新北市、臺中市、雲林縣、高雄市等地設立營業據點，點歌機一台進貨成本價為一萬元，販售買斷的話，一台約3萬5千元到四萬元，另外年付2千元年費，租用點歌機費用則月收5千到7千元。從109年開始經營至警方查獲為止，已提供千臺以上出租非法點歌機，嚴重侵害著作權法益。

專案小組進行長期跟監及蒐證後，114年3月前往該科技公司新北市、台中市、雲林縣、高雄市等地據點執行搜索，查扣機上盒八二四台等大批贓證物，逮捕陳姓負責人，瓦解該侵權集團。權利人估算侵權市值逾120億元，全案將依違反著作權法罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

