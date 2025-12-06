中國「盟友」問：擊沉四川艦要多少飛彈？小粉紅集體暴怒：快道歉
國際中心／倪譽瑋報導
日前俄羅斯知名軍事部落客在網路上提問，中國海軍的「四川艦」需要多少枚Kh-31A反艦飛彈才能擊沉？該言論被轉發到微博等社群後，引爆大量中國網友不滿，許多人要求俄羅斯國防部出來道歉；而中國媒體則評價，「友邦」的軍方人士發表「試探言論」，也許象徵著盟友與潛在競爭者的界線已模糊。
四川艦是什麼？俄軍事博主談「飛彈擊沉」竟掀風波
中國海軍資料顯示，四川艦（076型兩棲攻擊艦）是中國的新興巨艦，滿載排水量約4萬噸，能搭載直升機、氣墊登陸艇，也可支援無人機起降，號稱集航空、登陸、無人系統運用於一體，預計會在2026年底前正式服役，成為中國海軍的重要資產。
先前網名為「戰轟機」（Fighterbomber）的俄羅斯知名軍事部落客圖馬諾夫（Ilya Tumanov）在Telegram發文詢問，「想知道擊沉四川艦，需要多少枚Kh-31A反艦飛彈？」並PO出據稱是俄羅斯水兵在四川艦海測海域拍攝的照片。
中國網友怒批辱華 專家評：中俄軍事互信受考驗
圖馬諾夫的貼文意外引爆中國社群輿論，流傳到微博等社群平台後，讓許多中國網友憤怒，有人認為這是一種辱華、有評論要求俄羅斯國防部正式道歉，甚至喊要永久禁止圖馬諾夫入境中國、部分網友還「肉搜」拍攝照片的俄羅斯水兵身分，威脅公布個資。目前俄國官方尚未對此做出詳細回應。
軍聞網站「Defence Blog」評論，兩國（中國與俄羅斯）雖然保持戰略密切互動的軍事形象，但其實關係意外的脆弱，也許圖馬諾夫的貼文只是個人言論、不完全代表俄羅斯官方立場，但中國軍事觀察家普遍認為，與軍方稍有關聯的人士發布這類貼文是「不可接受」的。
媒體提出中國、俄羅斯「盟友亦可能互相施壓」
如今中媒《環球譯視》也發表看法，這次的問題不在於該貼文的「技術討論」，而是它背後的訊號，公開討論「擊沉中國艦艇」的議題不是來自敵對國家，而是一名傳統「友邦」的軍方人士，可視為一種宣示「儘管曾是合作夥伴，但不要以為是『老關係』就能抵消戒備，不要低估對方」。
《環球譯視》評價，這種「冷幽默式開砲」揭露一種現實，在看似「兄弟」的國家之間，也可能因為力量對比變化、戰略警惕、心理落差，而產生不安與戒備，即使沒有打算衝突，也有可能通過「言論、情報、輿論」製造壓力、試探底線，盟友與潛在競爭者的界線或許已模糊。
