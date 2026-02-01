中國「社畜」加班略有緩解 內卷程度仍領跑全球

（德國之聲中文網）中國國家統計局幾天前發布的數據顯示，2025年全國企業就業人員的每周平均工作時長為48.6小時，比上一年的49小時略有下降，結束了多年來連續上漲的局面。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院副教授毛宇飛在接受中國《財經》雜志采訪時表示，這一新趨勢和中國經濟增速放緩有關，同時，技術進步推動平台經濟發展、靈活就業勞動者自主選擇工作時間、勞動保障政策干預初見成效等也影響工時變化。

在接受中國《經濟觀察報》采訪時，中國人民大學中國就業研究所所長曾湘泉指出，工作時長小幅下滑，一方面可能是因為工時吸收經濟壓力的調節機制已接近極限——工時不可能不斷上漲；另一方面，“反內卷”和勞動者權益保障力度持續加強，也帶來了積極影響。

“996”社畜被國企員工拉低平均值

中國專家曾湘泉表示，在網約車司機、外賣騎手等職業的勞動時長屢屢突破生理極限的同時，電力、燃氣等壟斷型行業的員工極少出現工時過長的情況。他還指出，如果將工資因素考慮在內，較長的工時可能反映了就業質量的低下；例如，許多低收入勞動者雖然每周工作高達50—60小時，但收入仍難以滿足基本生活需求；這說明此類崗位普遍缺乏足夠的勞動保護和福利支持，勞動者只能通過延長工作時間彌補工資的不足，也就是被迫“以時間換收入”。

廣告 廣告

根據中國的相關勞動法規，就業人員的每日工作時間不得超過8小時、每周平均工作時間不得超過44小時。這意味著中國人的實際工作時間長年處於違法狀態。

內卷程度僅次於印度、柬埔寨

不少專家建議，要想破解中國人工作時間過長問題，可以參考國際慣例將每月最低工資標准轉變為小時最低工資標准。此外，加強政府監管機制、增加假期也是一些專家提出的解決方案。

在全球範圍內，東亞、東南亞地區的工作時長明顯高於歐美國家。而在東亞、東南亞，中國人的全年工作總時數也位居前列（2328小時），只有柬埔寨比中國略高（2389小時）。在G20國家中，只有印度的人均全年工作總時數（2383小時）超過中國。G20中工作時數最少的國家是德國，人均每年僅1386小時。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才