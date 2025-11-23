中國「禁日令」打擊經濟 日本堅定立場求市場轉型

中國接連發出禁日令，日本觀光業與出口受到嚴重衝擊，但日本仍堅定立場。（圖／美聯社）





日本近期受矚的還有中日關係降至冰點！中國接連發出禁日令，禁止國內遊客赴日旅遊，也停止進口日本水產。日本觀光業與出口受到嚴重衝擊，但日本仍堅定立場，不想再受中國牽制。趁機推動經濟轉型，降低對單一市場依賴，積極開拓多元市場。

火紅與金黃的楓葉交織，絢麗景象吸引各國遊客朝聖，不只有美景還有美食，比巴掌大還大的北海道扇貝，正值盛產季節，甘甜肥美，在烤盤上滋滋作響，讓人忍不住想一口接一口，日本的秋季旅遊高峰到來，但這些中國人現在可無福享受。

ANN記者vs東日本國際旅行社副社長：「（大家都在處理取消的預定嗎）？是的這是很少見的情況，大家都不說話地作業中。」

旅行社的員工們埋頭處理中國遊客取消的行程，氣氛有些沉重，專門辦理中國遊客的旅行社表示訂單的取消量激增至7成。

東日本國際旅行社副社長于金鑫：「幾乎每天都有團體不斷取消預定，真的很心痛。」

中國發出禁日令，多家大型旅行社已經暫停銷售日本行程，預估到今年底日本可能將損失高達12億美元的觀光收入，同時中國也停止進口日本海產。

日本經濟安保擔當大臣小野田紀美：「對於一個不順其意就採取經濟脅迫的國家，帶來的風險不僅限於供應鏈，對觀光也同樣構成風險。」

札幌二條市場店家：「最近台灣、馬來西亞的觀光客蠻多的，中國遊客來的話我們會好好接待，不來的話我們也努力想出應變之道。」

面對中國的經濟威脅，日本不屈服，趁機轉骨，避免把雞蛋放在同一個籃子裡。

札幌飯店業者清水賢司：「我們客人有70%都是外國遊客，或許可趁機調整業務版圖，想辦法吸引更多本國客人。」

日本知名水產公司這幾年就已經將出口轉移到東南亞。

磐城魚類社長鈴木健壽：「如果這次又因為政治意圖，而停止（進口），我們就會一次又一次，受到波及和擺佈，所以我認為不偏向單一國家，開拓多樣化的銷售渠道很重要。」

寧可咬牙轉型也要堅定立場，日本已經準備化危機成為開創新局面的契機。

