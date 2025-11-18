中國「禁日令」發酵？傳逾49萬張赴日機票全取消 他曝旅宿業友人慘況

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中國方面不滿，中、日兩國關係近期拉警報。根據中國媒體報導指出，中國在14日發布「避免赴日旅行」後，統計已有超過49萬張中國赴日機票取消，恐怕將衝擊日本觀光產業。對此，日本旅遊專家林氏璧在臉書表示，若此數據是正確的，那代表到今年底，已有超過三分之一的中國遊客取消赴日行程。他也透露日本的旅宿業朋友所吐露的真實情況，恐對日本觀光、旅遊業造成嚴重影響。

根據中國媒體《南華早報》報導，獨立航空分析師李翰明表示，中國政府14日發布建議民眾避免赴日旅行的通知後，已有49萬1000張中國飛日本的機票取消，其中7成是來回機票，且數字還在持續上升中。約占整體赴日預訂量的32％，其中以上海飛往東京與大阪的航線最受衝擊。

報導中，航空分析師指出，這次衝擊最大的並非日本航空公司，而是主導中、日航線市場的中國業者。由於5大中日航線承運者均為中國航空公司，因此退票所造成的損失主要落在中方，預估金額可能高達數十億人民幣，其中7成是來回機票。面對大量的退票需求，中國國航、南方航空、東方航空已緊急宣布，至12月31日前的機票可免費退票或更改。



報導也提到，針對目前退票情形，在17日的取消訂單量為新訂單的27倍，是自2020年初新冠疫情以來最大規模的單日取消潮。2020年2月新冠疫情初期，中國整體運能較2019年同期下滑達71%，創下歷史最大降幅。



對此，林氏璧表示，不是很確定這個消息的正確性，但如果真是如此，那會是非常顯著的影響。今年以來中國旅客平均到日本每月人數是80萬人。現在到年底前一個半月就估120萬的話，的確差不多大概是退了三分之一。更何況這只是兩天多就退這麼多，接下來如果情勢還是持續緊張，退票的人可能會越來越多。

林氏璧透露，在日本旅館業界工作的朋友昨天也有告訴自己，11月原本的中國團都直接取消了，日本旅遊有事，就是台灣有事。各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧。日本機票買起來。

