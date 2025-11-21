中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！

國際中心／江姿儀報導



日本新任首相高市早苗上台後強力挺台灣，日前於國會拋出「台灣有事即日本有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國反日情緒高漲，不僅呼籲公民「近期暫勿前往日本」，官方甚至宣布禁止日本水產品進口。對此，日本國際戰略研究專家分析，指出中國「處於劣勢」，對日影響有限，而日本可靠「這3招」反制。





中國「禁日水產」竟處劣勢？日專家曝「3手段」反制：影響有限！

中國不滿日本首相高市早苗（左）「台灣有事」言論，祭出禁止進口日本水產品政策。（示意圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）

近期中國因「台灣有事論」而反日情緒升溫，19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。根據日媒《President Online》報導，東京佳能國際戰略研究所（CIGS）研究主任山下一仁提出日本可採取的應對措施：

1.向WTO申訴：世界貿易組織明文禁止以政治因素限制特定國家貿易，中國以食安疑慮之名禁止日本水產輸入，實為帶有強烈的政治意涵，已超出WTO規範所容許的範圍。因此，日方可公開揭示中國禁令違反WTO，向國際社會說明這項具政治動機的貿易施壓行為。

2.跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）：中國與台灣都已遞交加入申請，已身為CPTPP會員國的日本可與其他會員國要求中國必須確實遵守 WTO 的相關規範，否則無法獲得加入資格。此外，CPTPP也能以「優先讓台灣加入、推遲中國加入」施壓，迫使中國重新調整其貿易政策與行為，且此策略較向WTO申訴更挊帶來實質影響。

專家建議，日本可透過拓展其他市場，分散出口地以反制中國施壓。（示意圖／翻攝自Pexels）

3.開拓中國以外的市場：中國能把「進口禁令」當作政治施壓手段，主因在於許多國家對中國龐大市場的依存度過高。若要降低此種風險，日本需要積極拓展其他市場，分散出口至東南亞、中東及歐洲等地區，從而縮小中國施壓影響。





原文出處：中國「禁日水產」竟處劣勢？日專家曝「3手段」反制：影響有限！

