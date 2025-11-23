中國「禁日海鮮」變助攻？網嗨喊：希望禁止全世界！

政治中心／李筱舲報導



日本首相高市早苗拋出的「台灣有事論」引發中國強烈反彈，北京隨即祭出一系列報復措施，更宣布暫停進口日本水產品。總統賴清德近日則在社群平台分享「今天的午餐是壽司和味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日友好。PTT創世神杜奕瑾也在今（23）日發文表示：「現在中國禁什麼，台灣反著做就對了。」









總統賴清德20日透過社群平台分享自己享用來自日本的生魚片，貼文曝光後，日本媒體也相繼引用。（圖／翻攝自臉書粉專《賴清德》、翻攝自Infoseek 楽天 NEWS畫面）

隨著近日中日緊張關係升溫，北京當局以日本未能提供足夠放射性物質檢驗資料為由，宣布暫停進口日本水產品。總統賴清德20日透過社群平台分享一張午餐照片，內容寫道：「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並在標籤中加入「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現挺日的態度。貼文曝光後，不僅台灣媒體報導，日本媒體也相繼引用。

中國再出手！祭出「禁日海鮮」反變助攻？他點出這現象網喊：希望禁止全世界

PTT創世神杜奕瑾在臉書上表示「現在中國禁什麼，台灣反著做就對了」。（圖／翻攝自臉書粉專《杜奕瑾》）

PTT創世神杜奕瑾也在臉書上發文寫下：「中國限制日本旅遊，朋友圈一個個出現在日本。」「禁日本海鮮，台灣總統吃完，紅遍日本。」「好吃好玩又賺足曝光，現在中國禁什麼，台灣反著做就對了。」許多網友也在留言區表示：「反著做已經付諸行動，沒有中客的日本舒爽開心，在高知縣漁市場吃到全高知最好吃的鰹魚生魚片，還寫了繪馬為台日友好加油」、「希望中國禁止全世界」、「沒有中國人的地方就是讚」。

