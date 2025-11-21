中國「禁遊令」反讓台灣對日觀光有利多 旅展搶商機
〔記者吳俊鋒／台南報導〕日本首相高市早苗就「台灣有事、日本有事」的論述表態，中日緊張關係持續升級，中國祭出「禁遊令」報復，被認為反而對台灣赴日觀光增加利多，2025大台南國際旅展今天開幕，陣容堅強的「日本主題館」成了活動最佳亮點，多達17個來自當地城市的官方與民間觀光單位設攤，全力行銷。台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻表示，包含往返航班、景點免門票等優惠都有，相關補助會反映在團費折扣上，搶攻商機，現在撿便宜正是時候。
活動在大台南會展中心舉行，持續至下週一，為期4天，副市長葉澤山出席開幕典禮，他指出，旅展已建立口碑，成為喜歡吃喝玩樂的好朋友們，搜尋相關旅遊資訊的最佳平台，今年邀集的商家與單位逾190攤，包含國內重要的旅宿業者，祭出系列的優惠餐券以及套裝行程，大力促銷，還有集結14個城市的日本館，全力宣傳當地觀光，內容豐富，值得推薦。
活動由台南市旅行商業同業公會主辦，蔡承鴻認為，日本遭中國祭出禁遊令，台灣去日本一定是利多，除了限定好禮之外，官方針對業者提供的補助，都將回饋到消費者身上，讓觀光行程更加實惠，歡迎大家來搶便宜。
今年旅展的日本主題館，設攤單位包含群馬縣水上町、仙台市、宮城縣、山形市、山形縣中央觀光株式會社、秋保溫泉蘭亭、金澤市、千葉縣、熊本縣、佐賀縣、滋賀縣、宇城地域觀光推進協議會、大分縣別府市×宇佐市、福島縣白河市、琵琶湖遊客中心、東京DoMo民泊等，專程跨海來台宣傳，提供最新旅遊資訊、人氣景點，以及住宿與交通介紹，讓民眾能一次掌握日本多元且豐富的旅遊魅力。
除了日本主題館之外，美、泰、菲等國的公部門與協會也到場宣傳，現場更集結星級飯店餐券區，最低下殺57折，年底尾牙、春節時段將至，更推出訂桌優惠，應景年菜甚至提前亮相，搶攻商機；還有航空公司、旅行社，以及縣市政府觀光品牌等，推出年度最超值的旅展優惠，無論是海內外的各式行程，讓民眾都能一次選購到位。
