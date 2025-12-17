中國「福建號」首度過台灣海峽 羅美玲籲在野黨勿杯葛預算、拖垮國安 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

中國航艦「福建號」昨日首度通過台灣海峽，引發國安疑慮，立委羅美玲今（17）在質詢國防部顧立雄部長，是否有察覺到異狀或者是有軍事相關的行動；顧立雄回應，國軍已全程掌握、嚴密監控，並確認未搭載艦載機，研判僅是返回上海長興島進行後續測試，並無異常軍事舉動。

羅美玲指出，面對台海不穩定的安全情勢，國際社會早已有高度共識，強化自我防衛能力，才能有效嚇阻、維持和平。她認為，日本大幅提高防衛預算、提前達成國防支出佔GDP2%的目標；北約國家也已承諾，未來將大幅提高國防支出至GDP5% 。反觀台灣，由國防部提出、行政院通過，分8年編列的1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，卻「第3度」遭在野黨於程序委員會封殺，連一讀、進入委員會實質審查的機會都沒有。

羅美玲質疑，在野黨一方面高喊「要透明、有疑慮」，另一方面卻拒絕讓議案進入委員會，實質討論、公開直播，這難道不是最諷刺的事嗎？甚至還刻意帶風向，將分8年編列的特別預算，錯誤灌入單一年度，誇大稱「明年國防預算高達2.2兆」，甚至散播「排擠社福與教育」的錯誤說法。

羅美玲表示，國防部今已明確說明，特別預算依法編列、受財政紀律限制條件，不會排擠社福與教育支出。不僅如此，若115年度總預算持續延宕，國防部初估將有超過660億元受影響，包含後勤整備、彈藥籌購、裝備採購與部隊訓練，甚至多項新增計畫將被迫停擺。

羅美玲認為，台灣在第一島鏈前緣，有責任、也有義務，與民主夥伴共同建立有效嚇阻，並以嚇阻來達成和平。提升國家自我防衛能力，保衛家園，是最基本、最正常的事。她也再次嚴正的呼籲在野黨，不要再用程序杯葛、拖垮國安，不要再讓政治算計凌駕國家安全。

照片來源：羅美玲辦公室提供

