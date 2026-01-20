中國「窮鬼餐廳」殺翻同行 來台恐一統餐飲業？兩派吵翻

生活中心／倪譽瑋報導

中國北京的餐飲品牌「南城香」，以一頓飯極低的價格，在多個社區紮根。（圖／翻攝自微博）

中國有部分餐飲業推出極低的價格吸客，逼得同行得加入砍價。近期台灣網路上有討論，以3元人民幣（約新台幣13元）早餐吃到飽聞名的中國品牌「南城香」，來台灣是否會一統餐飲業江湖？一派觀察南城香菜單，認為有可能；另一派提出食安品質疑慮，羊毛出在羊身上，就算南城香3元早餐來了「也不敢買。」

中國「南城香3元早餐」掀討論：來台灣能席捲餐飲業？

日前「如果南城香來台灣」的話題引發社群熱烈討論，看到「星巴克殺手」瑞幸咖啡有意進軍台灣的消息，有人提出南城香擁有「3元管飽盒飯、小菜稀飯吃到飽」可謂席捲餐飲同業，感覺下一個來台灣掀起旋風的就是南城香，好奇發問，若該餐廳真的來這開店「會一統餐飲業江湖？」

眾網友對此意見不一，一派認為有可能「哇，3元純牛奶，我喝爆」、「早餐15吃到飽，便當15還不賣爆」；也有人針對品質、客群提出疑慮，「3元你敢吃喔」、「來台灣用比較好的食材，至少漲五倍」、「想多了，那個在中國只敢開在一線（城市），開二三線他賠死」、「你可以看他食安出幾次問題了」。

南城香的「3元人民幣」早餐，可讓人粥吃到飽、喝牛奶豆漿，加錢再附上大油條。（圖／翻攝自微博）

南城香菜單主打便宜 營運成本也大壓縮

過去曾有陸媒報導，「3元自助早餐殺瘋了」南城香擁有價格極低的套餐，付出3元人民幣就能大吃皮蛋瘦肉粥、小米粥等，還有牛奶、柳橙汁、豆漿可喝，多付2元人民幣左右再加料油條，各間南城香分店均有供。而分店主打的是「社區經營」，據點集中在北京。

由於南城香的低價策略，部分周邊店家只得跟著「內捲」砍價，創始人汪國玉也曾自信表示，知名連鎖速食如麥當勞、肯德基來北京，開在分店旁邊絕對賣不贏南城香。因為賣得便宜，在成本上也極限壓縮，除了各分店會依據所在社區客流量精準進食材外，整個品牌也沒有聯名、大規模宣傳等活動額外花費資金。

