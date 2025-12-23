即時中心／林韋慈報導

中國近期被指為報復日本首相高市早苗重申「台灣有事」立場，自上月起積極要求聯合國官方及會員國「選邊站」，相關作為引發國際關注。對此，曾擔任聯合國經濟社會理事會諮詢顧問的大野寛文指出，中國政府長期以來會招待包含聯合國人員在內的各國官商政要，並透過精心設計、迎合個人偏好的「美人計」或「粉紅陷阱」，誘使對方淪為對中國政府聽話的「奴隸」。





日本誠真會前黨主席吉野敏明於今年6月底在個人YouTube頻道發布影片，邀請大野寛文對談「中國侵略」等議題。數位創作者小原惠文昨（22）日在社群平台分享該影片片段，其中大野寛文回憶自己訪中期間，曾親身遭遇中國政府精心安排的「美人計」，至今仍感到不寒而慄。

大野寛文表示自己是安全下莊，但是因他曾接受聯合國上司傳授「拆解美人計」指南，但即使像他這種做好心理準備的人，實際前往中國洽公或旅遊期間，仍差點按捺不住。他回憶，有次他返回在中國入住的飯店房間，一開門就看到有位女子坐在裡面等他，且該名女子日語相當流利，外貌還與他喜歡的女演員「長得幾乎一模一樣」。

他在節目中坦言，雖然理智上清楚該名女子不可能是演員本人，但內心依然出現短暫動搖。吉野敏明聽聞後也表示，幕後策劃者竟能事先掌握大野寛文的喜好。對此，大野推測，自己可能曾在某些場合提及相關偏好，沒想到被對方蒐集並用於制定專屬的「美人計」，他也強調，聯合國上司多次向他警告，只要吃了中國政府的「飯後甜點」（即美人計），下場就是一輩子變成對方的「奴隸」，所以現在他看到某些政治人物制定的政策會偏向特定國家，就會不禁思考他們「是不是吃了人家的飯後甜點？」。

小原惠文也在貼文補充指出，前日相安倍晉三生前其實也遇過類似事件。據了解，安倍晉三舊識、「大王製紙」前社長井川意高受訪表示，安倍曾跟他分享某次訪中期間，被中國政府安排一群美女招待，被他當場拒絕，未料竟被中國政府誤疑為他「性趣不同」，改安排一群又高又帥像是時下流行韓團的美男子，但還是遭他強烈拒絕。

另有名網友分享該段影片後表示，「我國立法院，有誰吃過中共國的『粉紅甜點』？所以一輩子成為中共的奴隸？」也有人指出，中國大使館在許多日本官員還只是小咖時就先行蒐集資料，興趣、偏好、性格，全都摸得一清二楚。等哪天小官變大官，這些資訊自然就派上用場，並好奇台灣的某些政治人物究竟被安排了哪些「甜品」。





原文出處：快新聞／中國「粉紅陷阱」曝光 日聯合國前顧問：連喜好都被事前掌握

