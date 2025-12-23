中國「粵車南下」直入香港今上路 左駕車開右駕路、專家籲保持距離

中國「粵車南下」直入香港今上路。圖為香港街景。路透社資料照片



香港自今天（12/23）凌晨0時起正式開放「粵車南下」，中國廣東省車輛經事先申請後，可以經由港珠澳大橋直接駛入香港市區。由於須開左駕車輛行駛右駕道路，駕駛習慣頗有差異，專家建議港人看到來自中國的車輛，最好保持距離。

《明報》、《香港01》報導，「粵車南下」須事先申請，每天名額100輛車，每輛車每次最多在港停留三天。香港運輸及物流局長陳美寶表示，首日已有近100輛粵車來港，幾近滿額，以平日而言反應非常熱烈。她並表示，本月已有1700輛粵車提出申請。

廣告 廣告

根據規定，赴港的「粵車」須事先在中國的指定驗車中心通過檢驗，駕駛資格也須通過審查。香港運輸署也製作多段影片，向「粵車」車主介紹香港交通規則。

香港汽車高級駕駛協會主席江日雄則向《香港01》表示，中國大陸與香港的駕駛習慣不同，建議香港駕駛人看到粵車保持適當安全距離，「看到前面或後面車輛是FT車牌，我們就稍微離遠一些，給予多一點空間，不要給這麼大壓迫感，即使他們有什麼做不對，也可以避免碰撞。」

港媒聚焦今天凌晨第一輛入境的「粵車」，是由一位彭姓男子帶親友赴港。對於開左駕車輛在香港行駛給右駕車輛開的道路，他表示已事先做過測試及特別學習，不太擔心。他也表示，此行主要是感受一下香港的聖誕氣氛。

香港網友則紛紛表示「香港還有聖誕氣氛嗎？」「來感受無氣氛的氣氛」，「今天起出門要看路，別看手機，注意周圍環境」，「沒事還是別出門」，「香港人自求多福」。

更多太報報導

大疆無人機在美市占7成以上 川普政府禁進口、全美駕駛急囤貨

南京博物院前院長遭踢爆盜賣文物 明朝名畫《江南春》流入拍賣場

川普政府再重擊綠能產業 以國安為由全面暫停離岸風電工程