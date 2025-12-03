中國一線城市房價8年崩4成還沒觸底 經濟學人智庫預期最快這一年才有機會反彈
根據官方統計，中國一線城市的中古屋房價已經從峰值下跌38%。(圖片來源/pixabay)
中國房地產市場跌了5年之久，為何仍未觸底回升？美國財經媒體《CNBC》一篇報導幫大家找出元兇：餘屋量太多了。
隨著房地產市場低迷進入第5年，餘屋過剩拖累房價，中國房地產市場再次發出新的警訊。產業數據顯示，11月份，中國份前100大房地產開發商的銷售較去年同期重挫36%。
高盛首席中國經濟學家閃輝（Hui Shan）坦言，房地產數據的惡化是真實存在的情況，令人擔憂。摩根士丹利估計，11月份，中國25家大型開發商的銷售額平均年減42%。
一線城市的中古屋房價已從峰值崩跌38%
中國房地產資訊集團（CRIC、克而瑞）周一（12月1日）公布，11 月份前100大房企的銷售額年比大跌36%，較 10 月份42%的跌幅略少，但是仍然低迷。累計今年11個月的住宅銷售較去年同期萎縮 19%。
高盛首席中國經濟學家閃輝周一發布的一份報告預期：「官方推出新一輪房地產刺激措施的可能性增加。」
根據官方統計，中國一線城市的中古屋房價已經從峰值大幅下跌38%。
未來前景依然黯淡，高盛報告預測，未來10年間，中國城市住房的年需求將從2010年代的年均940萬套，降至2025至2030年間的年均410萬套，更比2017年的年需求高峰2,000萬套大跌80%。
另外，根據產業研究機構中指研究院周一發布的數據，11月份，中國100大城市二手房價格年減7.95%，跌幅較上月略有擴大。該研究機構歸咎價格進一步下跌，在於中古屋求售的數量居高不下和民眾接手的意願薄弱。
大型開發商銷售平均重挫42%
摩根士丹利估計，11月份，中國25家大型開發商的平均銷售年比重挫42%，這種低迷趨勢可能持續到明年春季。
大和資本市場的房地產分析師William Wu表示，北京去年9月提出的「遏制房地產市場下滑」的目標「越來越不切實際」。他指出，第四季房地產市場再次動盪，房價加速下跌，而且一些備受矚目的建商債務違約的案例再次出現。
中國房地產巨頭萬科近日決定爭取債券持有人批准將12月15日到期的境內債券延期一年償還，再度引發投資人對房地產業流動性的擔憂。
萬科曾被視為中國較為健康的開發商，之所以能夠避免債務違約的風險，主要得益於財力雄厚的國有大股東深圳地鐵的財務支持。但是今年11月初，深圳地鐵表示將要求萬科提供約200億元人民幣原本無擔保貸款的抵押品，此舉令債權人感到不安，進而導致債券價格跌至歷史新低。
金融數據提供商Octus（前身為Reorg）的信用分析師Cathy Lu表示，這一出人意料的舉動「反映出流動性短缺的危機，最終可能導致全面重組」。
新成屋數量持續增加，阻礙房價反彈
Lu指出，房地產危機淘汰資產負債表薄弱的開發商，她還預期，北京政府不可能推出大規模救助計劃來遏制萬科的頹勢，而是會專注於重組該公司的債務，並確保預售屋能夠如期交屋。
去年5月，中國政府向金融機構提供3,000億元人民幣資金，用於向地方國營企業提供貸款，以便它們購買已建成、但尚未售出的住宅大樓。
然而，這筆資金似乎不足以有效提振房地產業景氣，市場上，餘屋量過剩仍是阻礙房價反彈的最大障礙。
標普全球的數據顯示，截至2025年8月底，已建成、但尚未售出的住宅餘屋面積約為7.62億平方米，高於2024年12月底的7.53億平方米。該機構預計，減少餘屋仍將是政策重點。
經濟學人智庫（EUI）表示，如果政策措施能夠有效收緊開發商的土地供應，從而減少新成屋的數量，那麼房價最快有可能在2027年上半年觸底。
