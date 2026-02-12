中國「老年網癮」：錢沒了身體垮了，過年勸父母戒手機成新年俗

中國的中老年人已經是一個龐大的互聯網群體 [Getty Images]

今年春節前，海外留學歸來的高先生推開家門，看到的景象讓他愣在原地：母親一手握着手機，在窗台前的水晶堆裏挑挑揀揀。從大到小的水晶擺件佔滿整個窗台，都是母親幾個月來從直播間「淘」回來的。更讓他擔憂的是，母親肩頸疼痛已嚴重到走路、站立都成問題，總是佝僂着背。

查看母親的手機使用記錄後，他發現日均使用時長超過10小時，其中將近8小時都在刷短視頻。

這不是個案。那些曾經斥責子女「別老盯着屏幕」的父母，如今自己卻成了最難放下手機的人，過年回家管控父母手機使用，已成為中國年輕人心照不宣的「新年俗」。

老年人成為網癮新群體

中國老年人沉迷網絡，究竟到了什麼程度？數據給出了震撼的答案：中國超過60歲的老年人口約3億人，其中老年網民規模已達1.61億，互聯網普及率達52.0%。第三方監測機構「貴士移動」（QuestMobile）的報告顯示，銀髮人群月人均使用時長達129小時，換算下來每天超過4小時，深夜0點仍有超過30%的銀髮用戶活躍在線。

短視頻佔據了他們的大部分時間。在使用結構中，短視頻時長佔比高達35.1%。一項研究樣本數據顯示，「幾乎每天使用短視頻」的老年人佔87.1%，每日使用超過2小時的佔48.3%。中國老齡協會網站發布的問卷調查顯示，約59.57%的受訪老年人「有網絡成癮趨勢」。

這些數字徹底打破了「老年人不上網」的刻板印象。從「只會打電話發微信」到「短視頻原住民」，中國老年人完成了一次數字化的躍遷，但代價正在顯現。

高先生拆解母親的使用習慣後發現：早起第一站是打開幾個主流平台的App簽到、看廣告、刷視頻賺積分；然後刷大量算法推薦的短視頻和微短劇，如《七旬老太重生到80年代》這類不到3分鐘就匯集穿越、反轉、打臉等要素的內容；到了晚上則「逛直播間」，主播們手持「權威證書」，一口一個「爸爸媽媽」，評論區水軍齊刷刷喊着「我要了」「趕緊搶」。

「錢沒了、身體垮了」

後來，高先生帶母親去醫院檢查，診斷發現她的脊柱關節移位。醫生解釋，長時間低頭看手機，頸椎和腰椎承受了超出承載能力的壓力。乾眼症、青光眼、頸椎病、肩周炎，這些原本要到八、九十歲才會集中出現的老年病，正在六、七十歲的「低齡老人」身上提前暴發。山東那位因熬夜刷手機導致一側眼睛近視度數飆升至2300度的70歲老太太，不過是這場健康危機中最極端的案例。

更隱蔽的風險還在後面。長時間久坐導致血液循環減緩，心腦血管疾病風險上升。睡眠剝奪帶來的精神萎靡、反應遲鈍、免疫力下降，正在侵蝕他們本就脆弱的健康根基。焦慮、情緒暴躁、對手機信息的無條件信任，這些曾經只在青少年身上出現的「網癮」特徵，如今在老年群體中1：1復刻。

經濟上的收割來得更直接。主流App推出的極速版，用「薅羊毛」遊戲讓老人們為了一天幾塊錢貢獻出數小時注意力。短劇則是更隱蔽的陷阱，「前6集免費，後續每集1元」配合自動續費和免密支付，讓平時連菜錢都要計較的老人在不知不覺中把退休金花光。

直播間是收割的重災區。高先生母親窗台上那一溜水晶就是證明。居住在香港的劉先生向BBC中文介紹，他拜訪內地的丈母娘時發現，家裏堆着20多瓶名為「青汁」的保健飲品，200多元一瓶，不到半年花銷已超2萬元。更可怕的是，主播們通過平台引流把老人拉進微信群，即便直播間被封仍可在私域繼續收割。

比錢更難挽回的，是家庭關係的撕裂。劉先生夫妻倆與丈母娘溝通保健品問題時，矛盾迅速升級，丈母娘一度不再與他們聯繫。在老人們看來，直播間裏那個每天陪她聊天、教她養生的主播，比一年回家一次的子女更像「家人」。這種信任的倒置，正在成為無數家庭中沉默的裂痕。

導致網癮的三種因素

為什麼曾經斥責子女玩手機的父母，如今自己卻比年輕人沉迷得更深？答案是生理退化、算法算計與社會支持缺位三重因素共謀的結果。

研究顯示，自我控制是影響老年人手機成癮的重要因素。對於老年人群體而言，「因生理機能、認知能力日趨衰退，所以無論是自我資源還是心理狀態都不及年輕人群，因而自我控制能力可能也會衰退，進而手機成癮等行為也可能增加」。這意味着，當短視頻不斷推送新內容時，老年人在「停下來」這件事上不僅是意願問題，也與生理機能和認知能力的衰退導致的自我控制能力下降有關。

心理層面的脆弱性同樣突出。武漢大學新聞與傳播學院副教授賈煜向中國媒體表示，「老年人熱衷刷短視頻，與社區支持、代際互動等的缺乏有一定關係。倘若代際互動無法滿足老年人的情感需求，容易誘發老年人的精神孤獨。」極速版App的「賺金幣」機制給了老人們自我安慰的理由。這種價值感的重建，恰恰暴露了老年人對社會邊緣化的深層焦慮。

外因則是精準的捕獲。賈煜表示，「一些平台通過捕捉老年人對『家庭』『健康』『陪伴』『懷舊』等關鍵詞的偏好，定向推送內容，強化情感依賴。」中國消費者協會發布的報告顯示，「一些短視頻平台利用算法鎖定老年人推送離奇、浮誇『微短劇』，然後再以極低價格誘導其繼續觀看並默認開通免密支付，隨後按集扣費並自動播放。」

如何破解？

一個共識正在形成：解決老年網癮問題，不能簡單地把老年人「隔離」在數字世界之外，而是要構建一個真正「包容」的數字環境。

平台的適老化改造不能再停留在「放大字體」的表面功夫。賈煜建議，「政府可以出台相關規範，引導平台對老年人賬號實施『反成癮機制』；關閉『無限滾動』功能，每隔一段時間強制彈出休息提示。」在支付環節，針對60歲以上用戶的大額消費應當建立「冷靜期」或「親情賬戶二次確認」機制。

中國商業聯合會直播電商委副會長、網經社電子商務研究中心主任曹磊向BBC中文表示，監管層面應「利用AI監測私域直播關鍵詞，通過區塊鏈存證技術強制直播內容存檔備查；建立穿透式監管機制，通過大數據分析資金流識別異常交易」。平台層面需「嚴格審核商家資質，開發私域場景監測工具，提供『一鍵舉證』功能簡化消費者維權流程」。行業層面應建立黑名單制度，「對違規主體跨平台聯合封禁」。

實際上，監管層面打擊灰色產業鏈的力度正在加大。比如精准瞄准老年群體、直播算命帶貨的快手賬號「程程正能量」及其關聯賬號在2026年1月均被封禁。

家庭和社會的作用同樣不可替代。江蘇省老年大學協會秘書長徐建設表示，一方面要加快實施「數字掃盲」，幫助老人提升數字素養；另一方面，要「為習慣智能技術的老人營造清朗網絡空間，開展老人防沉迷、防詐騙等方面教育引導」。

專家還指出，「應注重子女對老人的『數字反哺』作用，鼓勵子女幫助老人篩選智能化養老服務及產品，指導老人利用智能技術提升生活品質」。劉先生去年將丈母娘接到香港幫忙照看孫輩，陪伴感和價值感的增加讓丈母娘刷視頻的時間顯著減少，也讓他們能在日常生活中潛移默化地幫助老人建立正確的消費觀。

曹磊表示，老年網癮帶來的影響遠不止經濟損失和健康風險，「還會導致情感挫敗，被欺騙後感到羞愧、自責，對互聯網產生不信任，甚至懷疑自己的判斷力。」當平台在算法中植入更多社會責任，當監管在執法中守護易感人群，當子女在忙碌中保留那一份陪伴，老人們才能真正擺脫網癮的困擾，在數字時代活得更有尊嚴。