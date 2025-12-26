中國「一胎化女沙皇」去世 網友毒舌：被流掉的孩子在天上等著

中國前國家計畫生育委員會主任彭珮雲近日去世，網友留言批評她所執行的一胎化政策。翻攝百度/微博



中國前國家計畫生育委員會主任彭珮雲近日去世，讓中國網友重新審視她生前負責的「一胎化」政策執行工作。由於中國近年生育率急速下降，不少人認為彭珮雲須負相當責任，並毒舌評論她的死訊。

中國官媒新華社21日報導指出，負責「我國人口衛生工作、婦女兒童工作和社會主義法制建設的傑出領導人、原國務委員、…彭珮雲同志，因病於2025年12月21日6時26分在北京逝世，享年96歲」。

中國前國家計畫生育委員會主任彭珮雲近日去世。翻攝百度

路透社在報導中指出，彭珮雲是中國執行「一胎化」政策的主要負責人，形容她是中國的「人口控制沙皇」。

報導還說，當彭珮雲去世的消息傳出後，中國網友紛紛表達對其推動的「一胎化」政策表達不滿。

中國前國家計畫生育委員會主任彭珮雲近日去世，網友留言批評她所執行的一胎化政策。翻攝百度/微博

有網友在微博留言區寫著：「如果泉下有知，流下來，引出來的那些孩子一定在那個世界好好照顧她，畢竟都不容易。」該網友指的是，中國從1980年至2015年執行一胎化期間，會強迫超生婦女進行人工流產。

另有網友寫著：「那些孩子如果生下來，快40歲了吧，正值青壯年。」「計畫生育哪怕少搞10年，當今中國人口都不會這麼斷崖下跌！」

路透社報導指出，彭珮雲對控制人口的看法在2010年代時出現改變。她曾公開表示，應該放寬一胎化政策。

但顯然官方的政策改變不夠迅速。中國人口於2023年被印度超車，去年的人口總數下滑至13.9億人。專家警告，接下來人口還會持續減少。

