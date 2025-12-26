中國「一胎化推手」彭珮雲病逝！官媒盛讚她 中國網友諷：下去被上億胎靈纏身

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

曾主導中國「一胎化政策」長達十年的中共前高官彭珮雲於本月21日在北京病逝，享耆壽96歲。中國官媒新華社盛讚她生前對黨的貢獻，是「婦女兒童工作的傑出領導人」，卻遭眾多網友毒舌留言：「她下去會被上億胎兒的靈魂纏身！」

曾主導中國「計畫生育」政策長達十年的中共前高官彭珮雲，已於本月21日在北京病逝，享年96歲。（圖／翻攝自微博）

中國官媒新華社今（26）日證實前高官彭珮雲已於21日在北京病逝，並稱讚其是「婦女兒童工作的傑出領導人」，據《紐約時報》（The New York Times）報導，彭珮雲在1988年至1998年任職中國國家計畫生育委員會主任期間，是執行中國「一胎化」政策最嚴厲的時期；據報導內容描述，彭珮雲雖並不情願擔任此職務，並希望以更人道、溫和等方式執行計畫生育，不過當地仍有許多不人道的亂象發生。

在傳宗接代思想深植的農村地區，許多女嬰無法順利長大。彭珮雲從在多年後提及這項政策時，承認中國嚴格控管生育的方式「矯枉過正」。

新華社聲明透露，彭珮雲遺體火化後將埋葬在北京八寶山的革命公墓。多名中共高層，包含趙樂際、蔡奇、丁薛祥、韓正等今日赴墓園哀悼，慰問其親屬。

消息曝光後，中國網路社群上卻鮮少看到哀悼文，更多的是罵聲一片，網友紛紛留言：「她下去會被上億的胎兒靈魂纏身吧，還有機會能投胎為人嗎？」、「負面也叫貢獻？」、「計畫生育哪怕少搞10年，當今中國人口都不會這麼斷崖下跌！」甚至有網友感嘆：「那些孩子如果生下來，快40歲了吧，正值青壯年。」

