中國「一胎化」政策推手彭珮雲辭世 再度喚起社會慘痛回憶

中國「一胎化」政策推手、前國家計劃生育委員會主任彭珮雲日前逝世，享壽96歲。儘管北京當局近年來已放寬生育限制，但出生率下滑卻是不爭的事實，這個全球第二大經濟體正面臨勞動力萎縮的困境。彭珮雲辭世消息一傳出，中國網友不僅沒有表示哀悼，反而再度勾起慘痛回憶，罵聲連連。

路透社今天(25日)報導，中國自1980年起嚴格實行一胎化政策，直到2015年才放寬限制。彭珮雲於1988年至1998年擔任國家計劃生育委員會主任，大力推動農村節育計畫，被中國官方媒體讚譽為「傑出的領導人」。

然而，彭珮雲21日在北京逝世的消息傳出後，民眾的反應卻大相徑庭。在社群平台微博上，有網友發文寫道：「那些赤裸的嬰靈正在那頭等著妳。」另一則微博貼文感嘆：「如果一胎化政策少執行10年，中國的人口也不至於像現在這樣暴跌！」

中國領導階層當年擔心人口成長可能失控而推行一胎化政策，但近年來中國人口增長出現放緩，2023年總人口數被印度超車，去年更連續第三年負成長，人口數下降至13億9千萬人。

部分民眾將中國人口危機歸咎於早年的政策錯誤，但經濟疲軟與社會變遷也是造成出生率走低的原因。北京當局正透過減稅、發放育兒津貼和延長產假等措施鼓勵民眾生育，能在多大程度上減緩衝擊仍有待進一步觀察評估。