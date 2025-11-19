中國「臃腫濃妝大媽」奪選美冠軍！網崩潰：三觀全毀

國際中心／周孟漢報導



選美比賽各國都有，大部分國家的冠軍，都是長相、身材、個性，均符合大眾審美的女性。不過，中國廣東深圳的「第28屆國際模特大賽中國總決賽」最終冠軍出爐，卻因身形豐腴，加上年齡偏高，引發不小爭議，不少網友看到後都傻眼開酸「大媽」、「是贊助商老闆娘吧？」。





中國近日舉辦「第28屆國際模特大賽中國總決賽」，冠軍為15號選手。（圖／翻攝自小紅書）

根據《世界新聞網》報導，中國近日舉辦「第28屆國際模特大賽中國總決賽」，該賽事由世界時尚模特組織國際模特大賽組委會與鄧梨／國際名模聯合主辦，在全國設立多個分賽區，總決賽則在深圳舉辦，該賽事除了選出模特外，還結合了演員海選，參賽者有望就此成為演員。

由於15號選手身型豐腴，加上年齡已高，引發網友嘲諷。（圖／翻攝自小紅書）





而在比賽最後，冠軍由15號選手拿下，但由於她身型豐腴，加上年齡已高，整個人散發出不少「大媽味」，讓不少網友紛紛看傻眼，「你們到底是搞選美大賽，還是選大娘比賽」、「五十有餘」、「我真的害怕。就怕兒子以後真的把當美女給我娶回家」、「廣東省這位冠軍，以一己之力讓全國無數女性重拾訊息，重燃鬥志」、「聽說是老年組」、「好看不好看先不說，這是沒人了，找阿姨湊數呀？」、「審美三觀全毀」。

不少網友健到冠軍後，紛紛質疑「是贊助商老闆娘吧？」、「這就是資本運作」。（圖／翻攝自小紅書）





除此之外，也有不少網友質疑「是贊助商老闆娘吧？」、「這就是資本運作」、「沒有她就沒有了這場大賽」、「好看啊，有錢就是美女」、「人家有錢，不要噴人家了」、「送錢奪寇」、「謝謝網路平台的大力推薦，讓我們看到了中國式賄賂的結果」、「不是選錯了冠軍，是一開始就選錯評審了」。

原文出處：中國「臃腫濃妝大媽」奪選美冠軍！網見正面照「三觀全毀」：根本中國式賄賂

