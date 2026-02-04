中國：要求中國參加核軍備談判不公平、不合理

(德國之聲中文網)中國外交部周二（2月3日）在例行記者會上呼籲，美國應該積極回應俄羅斯提出延長《新削減戰略武器條約》的“建設性建議”，對於特朗普有意要中國加入軍控談判的說法則表示“不公平、不合理”。

外交部發言人林劍在記者會上稱，“中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判既不公平也不合理。”

根據美國科學家聯盟（FAS）估算，中國目前約有600枚核彈頭，其中只有少數已部署並處於可隨時使用的狀態；相較之下，美國核武庫規模有5177枚（包括庫存與已退役的核彈頭），俄羅斯則為5459枚。

盡管中國核武庫與美俄落差明顯，但斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）去年發布報告顯示，中國核武庫增長速度為全球最快。

《新削減戰略武器條約》是美俄於2011年簽署的一項雙邊裁減戰略武器的條約，條約內容包含限制雙方的核彈頭數量上限，將於本周四（5日）到期。

去年9月，俄羅斯總統普京曾向特朗普提議將該條約延長一年，當時特朗普也稱：“聽起來是個好主意”。不過俄方隨後表示，尚未收到美方針對延長期限的正式回應。

今年1月，特朗普接受《紐約時報》訪問時曾表態，美方已准備好放棄《新削減戰略武器條約》，“如果（條約）到期，那就讓它到期吧......我們會談成一個更好的協議。”隨後白宮官員透露，特朗普希望達成一項將中國涵蓋在內的三方軍控協議。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫本周表示，盡管條約失效並不代表核戰爭即將爆發，但仍應引起所有人的警惕，“沒有協議則意味著信任已經耗盡”。

由於該項條約為兩國當前僅存的一項軍控條約，若未延長，將成為雙邊近50年來核武軍控首度出現重大真空，也引發各界擔憂將出現新一輪“軍備競賽”。

作者: 德正 (綜合報道)