中國「貴妃出浴」雕像裸胸露點遭投訴！ 「瑪麗蓮夢露」疑也遭殃

中國「瑪麗蓮夢露」「貴妃出浴」雕像，遭網友抨擊不雅。（翻攝抖音）

中國西安臨潼華清池景區內有一尊「貴妃出浴」雕像，擺放在該處已久，近期因上半身是「裸體」卻遭網友抨擊不雅觀，根本是敗壞社會風氣，甚指有損「楊貴妃」形象，引起網友論戰。

雕像露點 挨轟不雅觀

「貴妃出浴」白色雕像因上半身裸體，露出胸部及兩點，加上撩開衣服動作遭網友指責「不雅觀」「敗壞社會風氣」，有網友認為確實不妥、沒美感，但也有人認為「我覺得很好看啊，體現出了貴妃的美」。

「貴妃出浴」雕像裸露上半身挨轟。（翻攝抖音）

根據《經視直播》報導，這尊「貴妃出浴」雕像早在1991年就已完工，並放置於華清池景區，創作初衷是為凸顯華清池作為皇家園林的歷史氛圍，當年有通過地方政府文化機構認可。

當地工作人員也說明，中國古代文物中都存在裸體形象，屬於展現歷史時期的一部份；而針對民眾反映，已報知上級等待結果中。

為何「瑪麗蓮夢露」遭撤？ 原因成謎

事實上，中國已非首次發生過類似事件。中國大連中央大道旅遊文化購物中心2016年所擺放有一尊8公尺高的「瑪麗蓮夢露」雕像，呈現了其經典「壓裙」動作，未來上週卻突然遭拆除，原因不明。

「瑪麗蓮夢露」雕像突然遭撤掉，原因成謎。（翻攝抖音）

購物中心工作人員僅回應，這與集團整體決策有新規劃有關，在網路同樣引發討論，有網友認為，可能是因為民眾路過仰望就能看見其「裙底風光」，是物化女性，還可能嚇到小孩，對於教育不妥。

