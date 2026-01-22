中部中心/李文華 彰化報導

難道是中國"赤化"統戰品嗎？在彰化縣芬園鄉，有民眾開車時，突然驚見前方，有1個紅色巨型，疑似空飄氣球，還好及時方向盤一打，驚險閃過！民眾擔心害其它駕駛撞車，好心撿走氣球，赫然見到有8個字的簡體標語！到底氣球誰來管呢？結局超展開！

彰化出現疑似中國空飄氣球。駕駛開在最內側，快車道上，前方突然出現一個物體，他急忙把方向盤往右一打！再看一次畫面，在前方的，是紅色的，應該是氣球吧，主體下方，還掛著一個布條！量好了長、寬、高，不過，尺寸在這裡不是最重要的，重點是，這裡有8個簡體字！

拾獲者，是他，有農田水利諮議委員背景，也是芬園鄉代參選人，因為這一排簡體字，他懷疑！疑似中國統戰氣球，出現在彰化縣芬園鄉彰南路5段彎道上，擔心空飄氣球內部有偵搜設備，還驚動了彰化分局警方，還有後備軍人、憲兵隊等單位，都派人前來察看！瞧了個半天，這個氣球歸類哪一種？

中國「赤化」統戰品？ 簡體字巨球害險撞 軍憲警來關心

彰化出現疑似中國空飄氣球。國防部認定的，中國空飄氣球，是白色的，下面有情報蒐集器！過去在雲林麥寮出現過的，紅色氣球，也是下拖簡體字，不過沒夾帶統戰文宣，最後以廢棄物處理！紅色簡體氣球，不確定是屬於誰，也因此三個單位都沒人認領！最後是撿到氣球的謝姓事主，把氣球給擠扁，讓它當場"漏氣"，當作回收物丟掉了！





